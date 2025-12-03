《間諜故事》狂賣1.1億獲紐約影協最佳國際片 男主角華格納莫拉奪5座影帝獎

巴西狂賣1.1億《這不只是個間諜故事》榮獲紐約影協雙料大獎。（圖／海鵬提供）

2025第91屆紐約影評人協會獎（New York Film Critics Circle）台灣時間今（3日）凌晨公布得獎名單，其中熱門話題電影《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent），勇奪最佳男主角、最佳國際影片雙料大獎。而該片男主角巴西男星華格納莫拉（Wagner Moura），也是紐約影評人協會獎頒發91屆以來，第一位獲影帝殊榮的拉丁裔演員。前天才剛以頒獎人身分出席哥譚獎頒獎典禮的華格納莫拉，是繼坎城、芝加哥、聖塔芭芭拉、紐波特海灘等國際影展稱帝後，勇奪第5座影帝大獎，他在IG轉發得獎貼文，興奮之情不言而喻。

華格納莫拉《這不只是個間諜故事》5度稱帝。（圖／海鵬提供）

《這不只是個間諜故事》這次獲得雙料的紐約影評人協會獎，自1936年成立迄今，有超過50名成員組成，是美國歷史最悠久的影評人獎項，也是奧斯卡獎季風向球之一。本片是巴西鬼才導演小克雷伯曼東沙（Kleber Mendonça Filho）的驚世傑作，講述1977年的巴西，一隻大白鯊的嘴裡驚現人腿引發全國熱議，而一位左派研究員因拒絕配合權貴遭到追殺，只好帶著年幼兒子逃回家鄉、改名換姓，以求一線生機。這也是小克雷伯曼東沙繼《殺戮荒村》後，再度榮獲紐約影評人協會獎最佳國際影片。獲獎消息傳回巴西，曼東沙第一時間轉發獲獎資訊，幽默表示「好消息，我需要喝一杯！」，網友也紛紛留言祝賀，興奮冀望該片「再奪小金人」。

《這不只是個間諜故事》自今年坎城影展榮獲最佳導演、最佳男主角、國際影評人費比西獎、AFCAE藝術電影獎等4大獎後，被視為2026奧斯卡金像獎的入圍熱門片之一。獲派代表巴西「申奧」之前，民間一度傳出支持另部電影，引發不小議論。最後《我依然在此》（本屆奧斯卡最佳國際電影得主）金球獎影后費南妲托雷斯（Fernanda Torres）現身力挺《這不只是個間諜故事》，才順利出線。如今一舉榮獲紐約影評人協會最佳男主角、最佳國際影片雙料大獎，更讓巴西挾氣勢問鼎2026奧斯卡信心十足。該片上月已於巴西上映，迄今已開出1.1億台幣超級票房，不僅榮登2025年巴西電影票房冠軍，更獲各大媒體和觀眾盛讚是「年度最佳電影」。

《這不只是個間諜故事》將於2026春天全台上映。

