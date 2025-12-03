《間諜故事》獲紐約影協雙料大獎 華格納莫拉稱帝

記者王丹荷／綜合報導

2025第91屆紐約影評人協會獎（New York Film Critics Circle）臺灣時間今（3）日凌晨公布得獎名單，電影《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）勇奪最佳男主角、最佳國際影片雙料大獎，男主角巴西男星華格納莫拉（Wagner Moura）也是紐約影評人協會獎頒發91屆以來，第1位獲影帝殊榮的拉丁裔演員。

《這不只是個間諜故事》是巴西鬼才導演小克雷伯曼東沙（Kleber Mendonça Filho）的驚世傑作，講述1977年的巴西，1隻大白鯊的嘴裡驚現人腿引發全國熱議，而1位左派研究員因拒絕配合權貴遭到追殺，只好帶著年幼兒子逃回家鄉、改名換姓，以求一線生機。該片上月於巴西上映，迄今已開出1.1億臺幣票房，不僅榮登2025年巴西電影票房冠軍，更獲各大媒體和觀眾盛讚是「年度最佳電影」。

紐約影評人協會獎自1936年成立迄今，有超過50名成員組成，是美國歷史最悠久的影評人獎項，也是奧斯卡獎季風向球之一。這也是導演小克雷伯曼東沙繼《殺戮荒村》後，再度榮獲紐約影評人協會獎最佳國際影片。

獲獎消息傳回巴西，曼東沙第一時間轉發獲獎資訊，幽默表示：「好消息，我需要喝一杯！」網友也紛紛留言祝賀、興奮冀望該片「再奪小金人」。日前剛以頒獎人身分出席哥譚獎頒獎典禮的男主角華格納莫拉，繼坎城、芝加哥、聖塔芭芭拉、紐波特海灘等國際影展稱帝後，勇奪第5座影帝大獎，他在IG轉發得獎貼文，興奮之情不言而喻。

《這不只是個間諜故事》自今年坎城影展榮獲最佳導演、最佳男主角、國際影評人費比西獎、AFCAE藝術電影獎等4大獎後，被視為2026奧斯卡金像獎的入圍熱門片之一。獲派代表巴西「申奧」之前，民間一度傳出支持另部電影，。最後《我依然在此》（本屆奧斯卡最佳國際電影得主）金球獎影后費南妲托雷斯（Fernanda Torres）現身力挺《這不只是個間諜故事》，才順利出線。如今一舉榮獲紐約影評人協會最佳男主角、最佳國際影片雙料大獎，更讓巴西挾氣勢問鼎2026奧斯卡信心十足。電影預計將於明年春天在臺上映。