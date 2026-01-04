間諜、無人機與火焰切割器：還原美國抓捕馬杜羅全過程

數月來，美國間諜一直在監視委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅（Nicolas Maduro'）的一舉一動。

一個小型團隊，包括一個委內瑞拉政府內部消息源，持續觀察這位63歲領導人睡在哪裡、吃什麼、穿什麼，甚至據高級軍官透露，還包括監視「他的寵物」。

然後，在12月初，一項名為「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的計劃最終敲定。這是數月精心策劃和演練的結果，美國精銳部隊甚至按馬杜羅位於首度加拉加斯的安全屋搭建了一個全尺寸複製品，以練習進入路線。

這項計劃稱得上是冷戰以來美國在拉丁美洲前所未見的軍事干預，它被嚴格保密。美國國會事前未被告知或諮詢。隨著細節確定，高層軍官只需等待最佳時機發動行動。

美國官員週六（1月3日）表示，他們希望最大化突襲效果。四天前曾有一次虛驚，當時總統特朗普已批准，但他們選擇等待更好的天氣和較少的雲層。

「從聖誕節到新年這幾週，美國軍人們一直待命，耐心等待觸發條件達成，以及總統下令我們行動。」美國最高軍事官員丹·凱恩將軍（General Dan Caine）週六上午在新聞發佈會上說。

「祝你好運，上帝保佑」

特朗普總統下令開始行動的時間，終於在週五美東時間22:46到來。「我們原本打算四天前、三天前、兩天前就行動，然後突然時機成熟了。我們說：去吧。」特朗普本人在週六接受《福克斯與朋友們》（Fox & Friends）採訪時說。

「他對我們說祝你好運，上帝保佑。我們很感激。」凱恩將軍說。特朗普的命令下達時，加拉加斯已接近午夜，給軍方大半個夜晚的時間在黑暗中行動。

接下來是一場歷時兩小時二十分鐘的空、海、陸聯合作戰，震驚了華盛頓和全世界。就規模與精準度而言，幾乎前所未有。此舉立即引發多個區域的大國譴責，巴西總統盧拉（Lula da Silva）表示，暴力抓捕委內瑞拉領導人「再度為整個國際社會樹立了極其危險的先例」。

特朗普並未在白宮戰情室跟進行動，而是在佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園與顧問們一起觀看行動直播，身旁有中情局局長約翰·拉特克利夫（John Ratcliffe）及國務卿盧比奧（Marco Rubio）。

「這是一個令人難以置信的場景，」特朗普週六說，「如果你看到發生了什麼，我是像看電視節目一樣觀看的。如果你看到那速度、那激烈程度……這真是驚人，是這些人完成的一項了不起的工作。」

特朗普在佛羅里達的海湖莊園觀看行動的直播畫面。 [Donald Trump / TruthSocial]

近月來，數千名美軍已部署至該地區，加入航空母艦和數十艘軍艦的行列，形成數十年來最大規模的軍事集結，特朗普指控馬杜羅涉及毒品走私和毒品恐怖主義，美軍炸毀了數十艘涉嫌運毒的小船。

但「絕對決心行動」的第一個跡象出現在天空中。據美方官員稱，當晚最終部署了超過150架飛機，包括轟炸機、戰鬥機和偵察機。

「這非常複雜，極其複雜，整個機動、降落、飛機數量，」特朗普告訴福克斯新聞（Fox News），「我們為每種可能情況準備了戰鬥機。」

加拉加斯當地時間約凌晨2點傳出巨響，濃煙升起。BBC記者安娜·凡妮莎·埃雷羅（Ana Vanessa Herrero）告訴BBC說：「我聽到一聲巨響，一聲爆炸，震動了所有窗戶。隨後我看到一大片濃煙，幾乎遮蔽了整個視野。」

「飛機和直升機在城市上空盤旋，」她說。

隨後，社交媒體上廣泛流傳顯示大量飛機在天空飛行，以及爆炸後果的影片。一段影片顯示，一隊直升機低空飛越加拉加斯，背景是爆炸後升起的濃煙。

「我們在凌晨1:55左右被爆炸聲和飛機轟鳴聲驚醒，」目擊者丹妮埃拉（Daniela）告訴BBC，「整個城市陷入黑暗，只被附近爆炸的閃光照亮。」

「鄰居們在公寓群組聊天中互相發訊息，大家都困惑，不知道發生了什麼，並被爆炸嚇壞了。」她說。

BBC事實核查團隊（BBC Verify）已檢視多段影片，確認了五個被攻擊的地點，包括法蘭西斯科·德·米蘭達將軍空軍基地（Generalissimo Francisco de Miranda Air Base）、卡洛塔機場（La Carlota），以及加拉加斯通往加勒比海的主要港口拉瓜伊拉（La Guaira）。

部分美國空襲目標是防空系統及其他軍事設施，官員表示。特朗普還暗示美方在行動前切斷了加拉加斯的電力，但未具體說明方式。

「加拉加斯的燈光大多熄滅，這歸功於我們的某種專業技術，」他說，「那是一片黑暗，也是致命的。」

「他們知道我們要來」

當加拉加斯四處響起爆炸聲時，美軍部隊進入城市。哥倫比亞廣播公司（CBS）消息來源稱，這些部隊包括美軍最高級特種作戰單位——三角洲部隊。他們武裝精良，並攜帶火焰切割器，以防需要切開馬杜羅安全屋的金屬門。

凱恩將軍表示，部隊在當地時間02:01空襲開始後不久抵達馬杜羅所在地。特朗普形容該安全屋是一座位於加拉加斯市中心的重兵防守軍事「堡壘」。

「他們已經準備好等我們。他們知道我們要來，」特朗普說。

部隊抵達時遭遇槍擊，一架美國直升機中彈，但仍能飛行。凱恩將軍說：「逮捕部隊迅速、精準且有紀律地進入馬杜羅的住所。」

「他們直接破門，甚至破壞了那些原本不可能被破壞的地方，你知道，那些專門為此設置的鋼門，」特朗普說。

直到行動展開、馬杜羅的妻子西莉亞・弗洛雷斯（Cilia Flores）也被抓捕時，國務卿盧比奧才開始通知美國國會議員，此舉引發部分國會成員憤怒。

參議院民主黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）說：「讓我說清楚：尼古拉斯·馬杜羅是一個非法獨裁者。但在沒有國會授權、沒有可信後續計劃的情況下發動軍事行動是魯莽的。」

盧比奧在週六新聞發布會上表示，事先向國會簡報會危及行動。「國會有洩密的傾向，」特朗普補充說，「這可不好。」

美國對加拉加斯周邊多個地點發動攻擊，包括委內瑞拉最大的軍事基地提烏納要塞。 [Getty Images]

美軍精銳部隊湧入馬杜羅的住所。特朗普說，據報近月來愈加依賴古巴保鏢的委內瑞拉總統當時試圖逃往安全室。

「他試圖進入一個安全的地方，但那並不安全，因為我們大約47秒就能炸開那扇門。」特朗普說。

「他到達門口，但沒能關上，」特朗普說，「他被衝擊得太快，根本沒能到那個房間。」

當被問及如果馬杜羅拒捕，美方是否可能將其擊斃時，特朗普說：「這有可能。」他表示美方「有幾個人中彈」，但沒有美軍士兵死亡。委內瑞拉當局尚未確認任何傷亡。

美國此前曾懸賞5000萬美元，徵求抓捕馬杜羅的線索。但到週六當地時間04:20，直升機已載著馬杜羅及其妻子離開委內瑞拉領土，由美國司法部拘押，最終將送往紐約，預計面臨刑事指控。

幾乎刚好是一小時後，特朗普向全球宣佈馬杜羅被捕的消息。「馬杜羅和他的妻子將很快面對美國司法的全部威力。」他說。

克里斯托博尔·巴斯克斯（Cristobal Vasquez）補充報導