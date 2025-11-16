閔熙珍再發聲！喊「衝突是針對我」 NewJeans 5人才完整應被保護

韓國女團NewJeans有望全員回歸ADOR，雖然除了Haerin與Hyein以外的其餘三位成員也表達了回歸意願，但公司尚未正式宣布全面合流。韓媒報導指出，三位成員當初未同意回歸的原因是「堅持要閔熙珍回來擔任製作人」。另一方面，閔熙珍也二度發表聲明。

閔熙珍跟HYBE仍有多起官司進行中。（圖／news1提供）

閔熙珍透過律師盧英姬的頻道發表第二份聲明，表示整起事件的爭議核心是針對她本人，但在這個過程中，團體成員也受到了牽連。她強調孩子們應當被保護而非被利用，並表明NewJeans的存在本身就是5個人的完整體，是以5位成員為前提來設計的，她們是不可分割的。閔熙珍也表達了對成員回歸ADOR的支持。

閔熙珍聲明提到，NewJeans成員各自的色彩和聲音交織在一起，形成一個完整的整體。如今五位成員都表示回歸意願，大家必須好好珍惜，不必要的混淆和解讀並無益處。

NewJeans兩成員諧潾、惠仁宣布回歸經紀公司ADOR。（圖／翻攝自NewJeans臉書）

值得注意的是，儘管NewJeans已經將近1年沒有正式活動，但她們的魅力依然無法阻擋。團體在今年的KGMA（韓國大眾音樂獎）上奪下了年度潮流K-POP團體部門的獎項，證明她們在樂壇的影響力持續不墜。

