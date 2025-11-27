閔熙珍出庭哽咽「我很冤枉！」自認未操縱NewJeans去解約

NewJeans的幕後推手閔熙珍，27日再度出庭辯論，強調自己從未指示過子弟兵解約和上國會公聽會等。（圖／達志影像）

韓國女團NewJeans日前確定全員放棄對經紀公司ADOR的上訴，結束長達1年多的官司。不過，作為NewJeans的推手、前ADOR首席執行官閔熙珍，仍和母公司HYBE的訴訟仍在持續當中，今（27日）閔熙珍再度出庭作證，數度落淚哽咽，強調自己從來沒有指示過NewJeans主動解約、抗議公司。

據韓媒報導，首爾中央地方法院27日傳喚閔熙珍和HYBE代表進行辯論。其中，針對外界傳聞曾指示Hanni上國會公聽會。閔熙珍回應：「Newjeans們都很聰明！」認為團員們不會因為誰叫她們做就做，而是心疼Hanni獨自一個人出席，才會想要陪她一起去，並稱這是對她「侮辱性」的指控。

至於操縱NewJeans主動解約，閔熙珍指出，當時她正在規劃NewJeans的世界巡演，法院也看過她的對話紀錄，「終止合約對我來說，一點好處都沒有」，並當場質疑Newjeans簽的是專屬合約，「難道會因為某人說了什麼，就可以被解除？」

再來是有意奪取ADOR經營權一事，閔熙珍回答「我感到很冤枉！為什麼我要對那些和HYBE有勾結的媒體報導一一回應？結果卻因為我沒有回答，就被說是『無話可說』」。

NewJeans目前已全員向ADOR妥協，不再上訴。（圖／達志影像）

至於質疑另一間子公司女團ILLIT抄襲NewJeans事件。閔熙珍指出，她是在ILLIT的出道預告釋出後，接到來自NewJeans的家長電話，「為什麼我孩子不在裡面？」再和所有家長一起對公司抗議後，卻得到否認抄襲的答案，這讓她相當氣憤。

閔熙珍無奈地說，當時她有寄出內部信件給HYBE議長房時爀，內容是「把我找來的理由，就是為了能肆無忌憚地抄我的東西嗎？」直言在同一間公司被發生被抄襲複製的狀況，完全就是一種羞辱。閔熙珍也在法院上詳細描述房時爀，當年招募她加入Big Hit（HYBE前身）的經過。

據了解，這次訴訟重點在於閔熙珍，於2024年11月宣布辭去ADOR代表職位後，即通知HYBE表示自己打算行使約260億韓元的Newjeans的賣出選擇權，並提出給付請求，爭議金額合計約達287億韓元。但HYBE則反駁和閔熙珍的股東協議，已於去年7月終止，認為閔熙珍已不具行使效力。目前法院已宣布雙方會在12月18日進行最後一次辯論，結果最快會在明年年初公布一審判決。

