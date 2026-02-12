閔熙珍勝訴！「HYBE主張被駁回」 還得給5.5億元

前ADOR娛樂首席代表理事閔熙珍和HYBE的訴訟中勝訴。（圖／翻攝自閔熙珍 IG）





前ADOR娛樂首席代表理事閔熙珍和HYBE娛樂的官司，今（12日）看跌期權（股票出售請求權）訴訟勝訴，並且HYBE需要向閔熙珍支付255億韓元（約台幣5.5億元）。

根據韓媒報導，首爾中央地方法院民事合議第31庭於12日上午10點（KST）就HYBE娛樂針對前ADOR代表閔熙珍提起的股東間合同解除確認訴訟，以及閔熙珍針對HYBE提起的股票買賣價款請求訴訟進行宣判，駁回了HYBE的訴訟，並判決「HYBE向被告閔熙珍支付約255億韓元。」

閔熙珍和HYBE自2024年4月起因經營權以及對NewJeans差別對待引發爭議，同年8月和11月雙方分別提起訴訟，法院將兩案並行處理。

HYBE向法院主張閔熙珍於2024年7月試圖挖角NewJeans，因此帶給公司損害，當時已單方面解除股東閔熙珍的協議，看跌期權權利應該也隨之失效；不過閔熙珍則表示NewJeans成員向ADOR通報解除專屬合約是同年11月底，因此行使權應到2024年11月仍有效，主張HYBE的解約無依據。

此次一審確認閔熙珍所行使的看跌期權具備法律效力，同時否定了HYBE關於合約已合法解除的主張，案件後續是否進入上訴程序，仍有待雙方進一步表態。

