閔熙珍否認挖角NewJeans爭議 公開錄音證據反擊、點名「成員家屬」利用藝人牟利

NewJeans、閔熙珍。翻攝Instagram @newjeans_official、한겨레신문사

前 ADOR 代表閔熙珍的法律代理人，志岩法律事務所金善雄律師於 2026 年 1 月 28 日在首爾舉行緊急記者會，公開反駁近期圍繞 NewJeans 的「挖角」質疑。金律師指出，所謂的挖角爭議實際上是一場由特定成員家屬與企業家勾結，企圖利用 NewJeans 的名聲來操縱股市、提振股價的「全民騙局」。閔熙珍本人當天因受到家屬關係相關消息的巨大衝擊而未出席。金律師強調，閔熙珍不僅對挖角爭議不負責任，反而是遭到股市干擾勢力利用的受害者。

廣告 廣告

閔熙珍方代表律師金善雄於記者會上發表立場。翻攝News1

成員伯父牽涉炒股疑雲與證據公開

金律師在記者會上公開了 Telegram 訊息與通話錄音，作為反擊證據。根據金律師所述，2024 年 6 月左右，某位成員的父親曾向閔熙珍表示：「我哥哥人脈廣、有門路，如果把與 HYBE 的協商交給他處理會做得很好。」隨後該成員的伯父李某於同年 9 月與閔熙珍聯繫，並以此引薦了名為「Davolink」的公司。閔熙珍方主張，她當時完全不了解這些公司的背景，並在錄音中詢問：「Davo、Terra 這些是什麼？」金律師進一步解釋，李某企圖將 Davolink 打造為「NewJeans 概念股」來獲取暴利，但在遭到閔熙珍拒絕與封鎖後，該計畫宣告失敗，李某隨後也被排除在公司董事會之外。

前 ADOR 代表閔熙珍與 NewJeans 成員伯父之間的 Telegram 對話內容。翻攝朝鮮日報

閔熙珍指控 ADOR 利用家屬操縱訴訟

針對 ADOR 目前提起的損害賠償訴訟，金律師反控 ADOR 管理層與大股東早已察覺股市操縱的企圖，卻未採取保護藝人的行動。金律師表示：「我們發現了決定性的線索，顯示 ADOR 試圖向成員家屬要求提供『閔熙珍挖角證據』，以此將此爭議利用於與閔前代表的法律糾紛中。」閔熙珍方認為，這不僅是針對個人的攻擊，更是為了分化 NewJeans 成員與前代表之間的關係。金律師指出，閔熙珍先前之所以未積極澄清，是為了保護成員及其家屬的形象，擔心真相曝光會導致成員間的矛盾與分裂。

ADOR 提起 431 億巨額訴訟與成員動向

目前 ADOR 與成員之間的合約關係已陷入僵局。根據報導，ADOR 雖宣布成員 Haerin、Hyein、Hanni 將回歸，但與 Minji 仍在討論中，並已正式向 Danielle 通知解除專屬合約。隨後，ADOR 針對 Danielle、其一名家屬以及前代表閔熙珍，提起了規模高達 431 億韓元的損害賠償及違約金訴訟。金律師在記者會最後呼籲，調查機關應徹查此案，避免 K-pop 被不法势力利用為私利手段。



回到原文

更多鏡報報導

製作單位竟是幫兇？韓首部女同戀綜《你的戀愛》爆集體霸凌 孫旻祐投身輕生「脊椎損傷恐癱瘓」

朴載範痛失20年老友！罕發長文「你讓我感覺自己活著」 強忍哀傷開玩笑：你這傢伙，先把我位置暖好

EXO要來台灣了！全新巡演場次公布 7月唱進高雄

霍諾德讓世界看見台灣！張景森籲「市長」出來謝罪：台北醜態也被看光