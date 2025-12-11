閔熙珍將打造「新男團」！試鏡爆滿 受訪再砲轟「HYBE應向NewJeans道歉」

閔熙珍日前上YouTube節目《只管汝矣島》，大談新公司的走向，並透露首要目標是打造一支新人男團，讓許多人眼睛一亮，目前已知招募狀況相當紅火，來試鏡的人數大爆滿。

這不免也令人想到閔熙珍一手帶大的NewJeans，當主持人問及「是否對NewJeans感到愧疚」時，她表示：「該向NewJeans道歉的人是HYBE，HYBE要負100%責任」，同時又引發輿論熱議。

暗示男團成功才有女團

談到新公司「ooak」，閔熙珍顯得十分高興，直言有很多國內外投資湧入，目前整體情況挺好，員工也有了，只是還沒有開始正式上班，畢竟新大樓尚未完工，倒是已經開始招募13～19歲練習生，12月初才藉著首爾某知名舞蹈教室舉行試鏡。

她說：「由於報名人數遠超出預期，當天受理的狀況已經超過可以運營的規模，而為了讓審查流程順利進行，只好提前截止報名。」可見這次招募收到了熱烈迴響。

「我第一組要推出的藝人，會先從男團開始，這本來也比較符合我的風格，等男團出來之後，或許再來就是女團也說不定，但短時間內不會，目前也沒有這個想法。」暗示未來女團專案需以男團成功為前提。

閔熙珍非常有自信，表示自己早就看到男團市場的不足和空缺部分，腦海中浮現許多全新構想，絕對可以引起觀眾的共鳴。

不過網友也沒有放過她，認為閔熙珍棄NewJeans於不顧，目前當然不可能再做女團，否則肯定會被罵爆。

閔熙珍將在「ooak」另起爐灶打造男團。（翻攝《只管汝矣島》YouTube）

「縮短合約期」造福藝人

事實上，這家百分百由閔熙珍主導的新公司「ooak」，的確引爆各界關注，她也在節目中透露自己的經營理念和計畫，希望改革現行偶像歌手合約。

她說：「我希望把偶像歌手的專屬合約期限縮短！現在所謂的標準合約存在嚴重漏洞，它是站在雇主立場制定的合約，很多情況下，孩子們和家長是在一心想成為偶像或者讓小孩成為偶像，一種懵懂的狀態下，不得不簽下那些合約。」

因此成立新公司的第一步，閔熙珍就決定改善專屬合約，認為與其強硬用合約年限把人綁住，不如縮短合約期，讓彼此都成為對方所需，「公司要成為團員需要的公司，團員也要能給公司帶來需要的感受，並培養競爭力，從而能夠推銷自己。」

她坦言「ooak」並不是單純為了賺錢而成立，因為只要把這些團體經營好，資金自然隨之而來，所以不會擔心金錢問題，反而覺得縮短合約可以激發雙方持續合作的意願。

閔熙珍會這麼有底氣，也因為她之前是HYBE旗下子公司中，賺錢最多的子公司社長，甚至只花了兩年的時間就達成，只不過當她在節目中簡化講出「我是為HYBE賺錢最多的社長」時，許多網友臉上不禁三條線，想說她把BTS、SEVENTEEN這些幫HYBE賺大錢的團體擺哪裡了？

再度開砲「HYBE應向NewJeans道歉」

當節目主持人問閔熙珍，會否對NewJeans先前的困難處境感到歉疚？畢竟NewJeans是因為她被解除ADOR代表職務，才跟HYBE鬧翻打官司的。

閔熙珍馬上反稱，HYBE才是讓NewJeans承受風波的罪魁禍首，「應該是HYBE對NewJeans 感到非常抱歉才對」，她並不覺得NewJeans想離開的原因全在她身上。

閔熙珍提高聲音說：「全國人民都必須記住2024年4月 22日（HYBE對閔熙珍展開調查之日），他們將我們捆綁在一起，像叛徒一樣進行輿論戰，僅在那時發布抹黑我們的報導，就多達1700多篇，當自己遭受不公平待遇時，提出抗議是權利，也是人權。」

她再次強調：「在任期間，我沒有做錯任何事情，反而是業績最出色的。」而HYBE純粹想把她變成壞人，才故意將所有責任都推到她身上。

閔熙珍對於主持人的質疑強力反擊。（翻攝《只管汝矣島》YouTube）

希望ADOR不要搞分化

對於NewJeans近期放棄上訴，有意回到ADOR，但ADOR對待成員的態度卻出現「溫度差」，閔熙珍也很有意見。

她激動表示ADOR之前明明說「只要回來就好」「回來就會好好對待」，結果卻對Hyein（惠仁）、Haerin（諧潾）說「給予支援」，但對Minji、Hanni、Danielle只以「需要確認其真意」一句帶過，似乎是在對這三個人單獨霸凌。

主持人提出質疑「會不會是因為兩個人、三個人的想法不一樣？畢竟是那兩個人先表達要回去的」，但閔熙珍堅持五個人最後仍是同一天回去，「既然三個孩子也回去了，就應該接納她們，為什麼還要質疑調查她們的『真心』？這跟當初說『回來就會好好對待』完全不一樣，根本是在折磨孩子們。」

「如果真的是為了孩子著想，大人們就不應該這樣『搞分化』，我覺得既遺憾又生氣，不懂為什麼要把事情弄到現在這個地步。」

這些聽在網友耳裡則完全不認同，大家認為一切起因都是閔熙珍和HYBE的矛盾，但她卻硬將NewJeans拖下水幫自己，結果令其與HYBE的官司獲得超高關注度，正好可以多吸引一些投資人開設新公司，即使官司輸了賠點錢，受益最多的仍是她。

而這一年來被坑最慘、受傷最深的莫過於NewJeans，就算現在回ADOR也元氣大傷，不得不說，閔熙珍的確是踩在NewJeans身上因禍得福。

