閔熙珍庭上痛哭！怒控HYBE「沒操控NewJeans」：她們都很聰明

記者林汝珊／台北報導

「NewJeans之母」前 ADOR 執行長閔熙珍與HYBE間的紛爭，今（27日）於首爾中央地方法院民事合議庭第31部迎來第三次辯論，過程中閔熙珍聲淚俱下，表示自己在被解職過程中受精神折磨與委屈，並控訴遭到不當對待。

閔熙珍在庭上哽咽表示：「精神痛苦到難以承受，只能離開公司。可即便如此，他們還在談錢，讓我非常憤怒也覺得冤枉。」她強調自己將 NewJeans 帶向世界舞台，卻莫名遭到撤職，「我沒有做錯事，卻讓我的團隊跟著受傷，完全無法接受。透明經營，卻沒有收到任何正當理由就被解任。」

廣告 廣告

閔熙珍表示NewJeans 的孩子們很聰明，不是被人操控的孩子。（圖／翻攝自IG）

對於外界質疑她涉嫌「非法接觸」的說法，閔熙珍再次否認，反駁「自己根本沒指使 Hanni 出席國政監察」，「NewJeans 的孩子們很聰明，不是被人操控的孩子。我只是看她一個人去覺得心疼，才會陪她一起。」

說到 ILLIT 被批抄襲 NewJeans 的爭議，閔熙珍透露，最初是 NewJeans 成員家長向她抗議，「問我為什麼我們孩子的概念被複製？」她更直言，這種內部複製行為讓她感到被蔑視。法院將於 12 月 18 日進行最後一次辯論，預計明年初宣判。

更多三立新聞網報導

「襯衫迷你裙辣妹」夜市嗑滷肉飯！一看竟是李多慧 吸9萬粉朝聖

神複製陳傑憲！宋柏緯扛「台灣隊長」 他自豪撞臉林昱珉：有99％像

香港大火奪44命！楊丞琳心痛不忍發聲 急喊「請協助轉傳」

《金唱片40》登大巨蛋！JENNIE、IVE超狂卡司 7種票價曝光

