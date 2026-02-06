閔熙珍怒控「惠仁叔叔」設局！NewJeans跳槽疑雲曝光 回歸成員也開始背叛？
閔熙珍日前委託律師開記者會，口口聲聲表示當初完全沒有帶NewJeans跳槽到其他公司的想法，至於她的前公司ADOR會產生「誤會」，一切都是NewJeans忙內（年紀最小的成員）惠仁的叔叔，設局陷害她的關係！
記者會後，ADOR只簡單回應了一句：「有證據請上法庭交代即可。」原來，閔熙珍有無帶NewJeans跳槽的意圖，將是2月12日兩造合約糾紛案中，法庭最終裁決的關鍵。
攸關260億韓元的合約糾紛案
據報導，HYBE當年與閔熙珍簽約時，存在一份股東協議，該協議讓閔熙珍可享有某種激勵條款，不過該獎勵同時也受到競業禁止條款的限制。
所謂激勵條款，是指閔熙珍有權以指定價格，出售其持有股份的買入請求權，即「看跌期權」，依法律界說法，若閔熙珍行使看跌期權，預計可獲得260億韓元（約5.6億台幣）。
但是，如果閔熙珍試圖挖走NewJeans成員，她就無法拿到260億韓元，甚至還要付出百億韓元的損害賠償，所以2月12日這場股東合約糾紛案，攸關閔熙珍的一大筆錢。
難怪她急忙召開記者會聲稱，自己當初完全沒有帶著NewJeans離開的想法，並反控「跳槽傳聞」的出現，完全是惠仁叔叔設下的騙局所致。
一切始作俑者都是惠仁叔叔
2024年初，閔熙珍與HYBE因為ILLIT是否抄襲NewJeans的新聞鬧得不可開交之際，4月，HYBE突然指控閔熙珍密謀奪取ADOR經營權，且意圖帶NewJeans跳槽其他公司，決定罷免其CEO職務並起訴她背信罪。
事實上，D社（Dispatch）也有爆料這件事，說惠仁叔叔為閔熙珍牽線，認識Davolink社長，一時間NewJeans跳槽Davolink的謠言瘋傳，還讓Davolink股票大漲了一陣子，只不過閔熙珍當下否認了這件事。
日前閔熙珍記者會則更進一步透露，當初會出現NewJeans離開ADOR的傳聞，一切始作俑者都是惠仁的叔叔，因為他和HYBE的一位高層有私交，想要運作多家公司投資NewJeans獨立開公司，從中牟利。
剛好閔熙珍和HYBE老闆房時爀關係變壞，因此惠仁叔叔和該HYBE高層，決定營造一種是閔熙珍指使NewJeans造反的錯覺，於是惠仁叔叔就告訴閔熙珍，自己和HYBE高層很要好（有聊天紀錄為證），可以幫她與房時爀重新打好關係。
閔熙珍信以為真，以為惠仁叔叔真有辦法，聽話跟Davolink社長碰面，因為惠仁叔叔說社長也跟房時爀有交情，可以幫忙講話。其實Davolink社長跟惠仁叔叔狼狽為奸，想要製造NewJeans跳槽自己公司的假象，好讓Davolink股票大漲。
Danielle媽媽站錯邊、女兒遭殃
結果閔熙珍與Davolink社長碰面一事，馬上在業界傳出風聲，惠仁叔叔發現不對勁，立刻將所有責任推到閔熙珍身上，導致HYBE起訴閔熙珍，至於那位HYBE高層則是主動離職了事。
同一時間Danielle媽媽也發現，HYBE副總裁曾經私下聯絡惠仁的爸爸，讓惠仁叔叔一口咬定閔熙珍是主導者，Danielle媽媽還把這件事告訴閔熙珍，只是她大概萬萬沒料到，最後反而落得裡外不是人的下場，也因為站在閔熙珍這一邊，導致女兒最終離開NewJeans。
而如今就算閔熙珍不斷表示，自己當初是真心想回ADOR，並沒有離開的二心，頂多希望HYBE更守護ADOR和NewJeans一點，恐怕也無濟於事，因為HYBE似乎「將計就計」非要將她入罪。
閔熙珍秀「三方會面錄音」仍難服眾
記者會上，閔熙珍的律師還公開惠仁叔叔、Davolink社長、閔熙珍的三方會面錄音，想要證實三人會面時，只有希望社長幫忙講講好話，並沒有討論NewJeans去Davolink一事，以證明閔熙珍的清白。
此外，三人會面一事曝光後，閔熙珍一度希望惠仁叔叔能出面澄清，自己沒有帶NewJeans跳槽的想法，可是惠仁叔叔卻一聲不吭，事後問他為何不幫忙解釋？他竟回說：「我以為會面沒什麼大不了的，只是個小插曲而已。」讓閔熙珍相當氣憤，也更加證實惠仁叔叔的不安好心。
然而以上關於惠仁叔叔的內容，全是閔熙珍在記者會的單方面主張，許多網友其實不太相信，因為平日那麼犀利的閔熙珍，居然會一路傻傻聽信惠仁叔叔的話，質疑她當初真的沒有帶NewJeans跳槽的意圖嗎？
NewJeans回歸成員背叛閔熙珍？
記者會後ADOR雖然只淡淡回應，要閔熙珍有證據上法庭說，但《文化日報》記者安鎮永倒是在自己的YouTube節目，透露了一些內幕。
他表示，已返回NewJeans的成員向ADOR提交了不少資料，包括她們之前與閔熙珍的所有對話與簡訊內容，而且這些證據會被引用在法庭上，安鎮永甚至暗示，這些NewJeans成員提交的證據，更大可能對ADOR有利，對閔熙珍會造成不利的局面。
也不知道這是不是ADOR故意放給安鎮永的消息，想要告訴外界他們對訴訟胸有成竹，藉以駁斥閔熙珍記者會的內容，但業內人士看到影片後，卻已經開始懷疑：「這種情況是否會被視為NewJeans成員的背叛？」
網友則是嘲諷，在「NewJeans之母」閔熙珍為了自保拋棄成員、與成員家人翻臉之後，看來回歸成員也正式要跟「閔媽媽」分道揚鑣了。
