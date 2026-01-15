閔熙珍批愚蠢挺導演！NewJeans〈ETA〉MV侵權案 製作公司判賠10億

記者陳宣如／綜合報導

韓國女團NewJeans的熱門曲〈Ditto〉與〈ETA〉MV觀看次數皆突破億次，然而該MV導演卻捲入侵權法律風波。首爾中央地方法院13日對〈ETA〉「導演剪輯版影片」爭議做出一審判決，製作該影片的廣告公司「돌고래유괴단（海豚綁架團）」須向NewJeans所屬公司ADOR支付10億韓元（約台幣2230萬元）賠償，但導演申宇錫（신우석）本人則被免除個人責任，不用賠償，此結果在社群間引起熱議。

廣告 廣告

NewJeans〈ETA〉導演版MV侵權，被法院裁定製作公司須賠償10億韓元。（圖／翻攝自IG ）

這起糾紛源自2024年8月，海豚綁架團將〈ETA〉導演剪輯版MV上傳至自家公司YouTube頻道，引起ADOR不滿，認為已經違約侵權，要求下架。

不久之後，申宇錫導演個人經營的非官方粉絲頻道「반희수（Ban Hee-soo）」上，所有NewJeans內容也被刪除，申宇錫對外表示，是因為ADOR要求下架，所以他也把自己頻道上的所有NewJeans影片下架。但對此ADOR反駁表示，公司僅要求刪除導演版〈ETA〉影片，並未針對導演粉絲頻道或其他NewJeans內容提出任何要求，指控申宇錫的說法並不屬實。

ADOR同時主張，〈ETA〉等音樂影像的著作權歸公司所有，未經授權的公開行為已構成侵權，因此對海豚綁架團提出損害賠償訴訟。法院審理後認定，製作公司確有違反侵權行為，因此判賠10億韓元（約台幣2230萬元），並加計年利率12%的遲延利息。然而，法院認為導演個人不需承擔損害賠償責任，駁回了ADOR的對導演個人的賠償請求。

案件庭審中，前ADOR代表閔熙珍也以證人身分出庭，透露導演版影片另行公開一事曾有口頭協議，並批評ADOR公司部分主張「既愚蠢又荒唐」。另一方面，申宇錫導演則認為ADOR對外聲明影片被無端公開，已對他造成名譽損害，因此提出反訴。

目前一審判決已出爐，但相關名譽毀損與後續法律攻防仍未落幕，是否上訴及後續發展，仍有待進一步觀察。

更多三立新聞網報導

被踢出NewJeans！遭提431億賠償 Danielle露面無奈全說了：不後悔

遭踢出NewJeans後首發聲！Danielle不忍了發7字預告 疑今晚對ADOR攤牌

造謠NewJeans出事了！鍵盤酸民踢到鐵板 「遭檢方起訴」超慘下場曝光

NewJeans Danielle搬炭做公益 下山才知被ADOR解約了

