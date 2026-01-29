閔熙珍昏厥突缺席記者會！駁挖角NewJeans 反遭親戚幕後操控股價

記者陳宣如／綜合報導

一手打造韓國女團NewJeans的前ADOR代表閔熙珍，近期捲入涉嫌掏空公司、並鼓動成員離開所屬公司的爭議。她原定於昨（28）日召開記者會，說明ADOR僅與成員Danielle解約、被質疑意在拆散團體的相關指控，未料記者會現場卻未見本人現身，僅由法律代理人金善雄律師出面。律師轉述，閔熙珍在會前聽到一段疑似自己遭人利用的錄音內容後，情緒受到極大衝擊，當場昏厥，因而無法親自出席。

閔熙珍因暈倒缺席記者會，她透過律師出面嚴正否認挖角NewJeans。（圖／翻攝自IG）

金善雄在記者會上指出，外界流傳的「非法挖角NewJeans」指控，與閔熙珍本人無關。他表示，事件核心涉及一名NewJeans成員的「大伯」與特定企業人士的接觸與操作。據律師說法，NewJeans其中一名成員的父親曾向閔熙珍表示，其兄長人脈廣泛、與HYBE高層熟識，願意協助協商相關事宜，並介紹外部企業人士與她接觸。閔熙珍當時以重返ADOR、解決爭議為優先考量，因此一度相信對方建議，曾短暫通話並進行一次會面，但會談時間不長，也未涉及投資、挖角或團體去向等具體內容。

然而，後續發展與閔熙珍原先認知出現落差。金善雄指出，根據目前掌握的錄音與通訊紀錄，整起事件呈現出「成員家屬與企業人士聯手操作、操縱局勢」的跡象，閔熙珍與NewJeans只是被捲入其中的一方。該律師形容，這起事件疑似是一場為了操控股價而精心策劃的「騙局」，閔熙珍本人並未主導，也沒有任何挖角意圖。

閔熙珍指控遭NewJeans某位成員親戚設局利用。（圖／翻攝自YouTube 장르만 여의도）

律師團隊也在記者會中播放錄音，顯示閔熙珍對相關公司名稱與投資計畫完全陌生，並明確表示自己對投資毫無興趣，以反駁外界指她早已參與布局的說法。金善雄強調，閔熙珍在察覺對方動機可疑後，已立即中止所有聯繫，未再參與任何相關討論。

此外，金善雄針對HYBE在事件中的角色指出，目前僅提出「合理懷疑」，認為相關訊息在事件擴散前是否已被部分高層掌握、卻未即時制止，仍有待釐清，但並未明確指控是由HYBE主導整起事件。

另一方面，ADOR與NewJeans的合約爭議仍在進行。法院先前裁定雙方專屬合約有效，部分成員也陸續傳出回歸消息；不過ADOR隨後宣布與成員Danielle解約，並向閔熙珍提出高額損害賠償訴訟，相關法律攻防仍在進行中。閔熙珍也透過律師表示，延後公開說明的原因，是希望避免事件持續發酵而傷害 NewJeans成員及團體形象，但隨著錄音曝光，整起事件仍充滿變數。

