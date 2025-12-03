閔熙珍淚灑法庭喊「房時爀下跪求合作」強調已與NewJeans無關
閔熙珍與HYBE針對「股東間契約解除確認」，以及履行「賣出選擇權」（put option）的訴訟，日前進行第三次開庭辯論，但媒體的焦點卻不是這個，全放在閔熙珍法庭上崩潰落淚，哭訴房時爀當初為了邀她進公司，不惜下跪懇求一事。
韓網紛紛笑稱這是在「求愛」嗎？甚至連閔爸爸都被牽扯進來，只能說閔熙珍和房時爀的愛恨糾葛，已經可以拍一部韓劇了。
求閔爸爸幫忙拉攏閔熙珍
多家韓媒報導，閔熙珍在法庭上詳述自己當初進入HYBE前身「BigHit Music」的過程，甚至因情緒激動落下了眼淚。
閔熙珍回憶道：「我在2018年12月31日從SM娛樂離職，HYBE董事長房時爀在2019年1月2日就聯絡我，我問他怎麼可以在我離職兩天後馬上聯繫到我？他說SM內部有像『情報員』一樣的人，告訴他我辭職了，而他原以為我是典型的SM人不會離開，所以聽到消息非常高興，並表達了強烈的挖角意願。」
她繼續說：「房時爀還向我講述他的願景，說自己對現有娛樂產業不信任，同時對SM大加批判，希望能革新整個行業。他說想做女團，但過去因為與SOURCE MUSIC的蘇成鎮一起打造女團GLAM時，失敗得很慘，變得不太有信心，因此很需要我，由於當時我也收到Kakao娛樂的入職提案，正處於猶豫階段。」
之後，閔熙珍提到與房時爀共進晚餐，她描述道：「席間，我父母剛好打電話來，他就對我父親說『我會讓令媛做她真正想做的事，希望她一定要來我們公司』，他還說自己是我多年的粉絲，非常想與我一起工作，甚至到了跪下請求的地步。」
閔熙珍表示，正是房時爀的這份真心打動了她，才決定加入HYBE，她說：「如果去Kakao娛樂，我需要開拓和整理的事情太多，但如果有人願意相信我，讓我做想做的事，那也不錯，畢竟房時爀說過會給予我無限支持，所以在與HYBE發生糾紛後，連我的父母都感到非常心痛！」
閔熙珍隨即哭著說：「NewJeans是我打造出的歷代級成果，結果反而被開除？這樣的公司很難說服人，我當時在公司非常難受，猶如身處地獄，都是因為NewJeans才堅持下來，後來心理痛苦實在變得非常嚴重，只好選擇離開。」
她強調：「我很有自信可以把NewJeans做成全球性的團體，我沒有做錯任何事，一直透明清廉地管理公司，所以無法理解，為什麼要因此受到傷害。」
誇張切割與NewJeans關係
但更叫網友聽不下去的，是閔熙珍居然在法庭上，徹底切割與NewJeans的關係，包括：
1、Hanni出席國會質詢不是我指使的
閔熙珍表示她沒有逼迫Hanni出席國會質詢，NewJeans成員都有判斷力、非常聰明，不是別人下達指令就無腦聽從的那種孩子，反而是她覺得Hanni一個人去國會很心疼，想要陪她一起去，甚至還詢問過她，希望大家不要把孩子們當傻子看待。
2、NewJeans宣布解約也是她們自己做出的決定
出演香港演唱會以及註冊NJZ商標、發布新歌、違反合約，所有這一切都是NewJeans成員們自己做的事，至於被指控是NewJeans解約的幕後操縱者，閔熙珍則表示：「NewJeans成員們非常聰明，不會聽任別人指使，這樣的說法非常侮辱人，因為我從來沒有指示過她們這樣做。」
3、把ILLIT抄襲NewJeans放到檯面上來討論，都是NewJeans成員的父母讓她這樣做的
閔熙珍稱：「ILLIT出道預告一出來，就有NewJeans家長覺得風格太相似，疑惑不解地打電話問我，怎麼沒見到我們家孩子啊？於是我對房時爀說，怎麼可以這樣明目張膽的抄襲呢？」
「母子情」已成往事？
新公司12月7日招募練習生
閔熙珍在法庭上的一番話，把許多網友氣個半死，認為她現在把鍋全甩給NewJeans，實在有夠沒道義，以前口口聲聲說是「NewJeans之母」，現在是被狗吃了嗎？
另有網友表示，NewJeans的事鬧了整整一年，國會也上了、官司也打了、老闆也徹底得罪了，現在閔熙珍才來說跟她沒關係，難道一切都是NewJeans自作自受？
網友也嘲諷閔熙珍，大家的記憶力依舊鮮活，明明是她自己被免了首席執行官，又不願意擔任製作人職務，然後拉NewJeans當擋箭牌，如今快要全身而退之際，反過來裝受害者，這是什麼表演型人格？
或者NewJeans一年前開直播控訴HYBE，當下的唯一訴求「希望和閔熙珍在一起」，莫非也是一廂情願嗎？每則新聞都在打臉閔熙珍，是她造成NewJeans如今進退不得的局面。
但是又何奈，閔熙珍新成立的「ooak records」，已經發布公告開始招募練習生了，還特別註明2006年至2011年出生（14-19歲）的青少年，不限國籍、性別都可報名，有意者可在2025年12月7日星期日1:00 pm試鏡，地點：首爾feedbackstudio。
看來NewJeans已被閔熙珍徹底拋諸腦後，現在她只想著NewJeans 2.0了吧。
更多影劇娛樂相關：
朴正民青龍電影獎爆紅！6件事看懂他的魅力：自曝強迫症、D.P逃兵緝捕組服役背景曝光
金宇彬申敏兒婚禮細節搶先看！婚紗造型、Q版插畫喜帖雙曝光 甜蜜互動惹羨
BLACKPINK Jennie加入《換乘戀愛4》當演播室評論員 全網期待第四季渣男被狠狠吐槽
其他人也在看
吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來 F4演唱會合體倒數獨缺他不參加
F4合體登台倒數，成員吳建豪近期在社群曝光一張電梯自拍照，卻因「暴瘦」模樣引發粉絲熱烈討論。他身穿黑色背心準備出門遛狗，手臂線條依舊結實，但臉部明顯消瘦，讓大批歌迷驚訝留言：「不要再瘦了！」、「怎麼突然變老了？」更有人直呼一度認不出他來。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 13
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36
調酒師男友Sam「曬出張惠妹超狂美照」 罕見露出香肩...網友湧入狂讚
張惠妹日前宣布今年12月31日將唱回家鄉，跟A-Lin、戴愛玲等多位歌手，一起陪伴歌迷在台東國際地標海濱公園跨年，接獲消息後許多粉絲馬上訂車票跟住宿，打算跟心愛的天后一起狂歡到天亮。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 8
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 15
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 103
破冰解心結／獨家！重啟續約談判釋善意 胡瓜破冰民視除夕不缺席
胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，歷經近1年低溫後，終於出現明顯緩和。據本刊掌握，雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製，帶領《大集合》成員錄製運動比賽單元。而且確定的是，今年除夕他仍不會與白冰冰同台。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 57
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 169
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好
許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤 王俐人倒楣背上500萬巨債
王俐人近日到火鍋店用餐因打包雞蛋引發熱議，知情人士向本刊透露，今年1月，王俐人借名給友人的日料店「若真間 割烹料亭」當負責人；原以為只是幫忙，沒想到6月友人跑路，宛若人間蒸發，王俐人無端背上500萬元的巨額債務，債主求償無門之下，一狀告上法院。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 50
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 45
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 48
許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人2021年閃電登記結婚，今年迎來寶貝兒子 Ian。上週五（11月28日）兩人低調補辦婚禮，夢幻婚紗、甜度破表的互動在網路掀起極大迴響，被粉絲形容「這部片根本是他們的愛情紀錄片」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3
收網友惡毒詛咒留言 黃瑄無奈：這次真的走心了
黃瑄透露自己原本很少細看留言，沒想到一點開就像「打開潘朵拉的盒子」負面情緒瞬間湧出。她一開始看到留言還會想替角色解釋：「其實曉蘭每一個選擇都是有脈絡的，如果從頭一路看下來，就會懂她為什麼會變成今天這個樣子。」但後來也無奈笑說：「想想還是算了，認真就輸了。...CTWANT ・ 1 天前 ・ 16
陳佩琪曝柯文哲最新照片 放話要做這事、怒噴民進黨：此仇永不共戴天
陳佩琪說，和柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到他對去年830莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 90
Ella陳嘉樺被問Selina懷二寶回應了！ 「親揭S.H.E跨年合體辦趴內幕」
ELLA陳嘉樺2日擔任公益活動代言人，聊起要珍惜每一刻，忍不住噴淚，現在的她對於工作並不汲汲營營，認為站穩每一步才是最重要的，而今年跨年也決定跟Selina、Hebe及其他山友相約，在她家裡開「垃圾食物趴踢」，決定擁抱、珍惜最重要的人事物。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 2
朴正民是誰？寶藏男人的反差帥讓韓國全網淪陷？青龍獎看華莎看到出神的「男主角」
頒獎典禮上的歌舞演出向來是不可或缺的節目，它們不僅能提升娛樂性、延展典禮的情緒層次，也常常成為比獎項本身更讓人難忘的亮點。今年青龍獎也不例外，一段短短四分鐘的舞台，竟讓全網集體暈船——當晚華莎所帶來的最新單曲〈Goomarie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發起對話
沒去許瑋甯邱澤婚禮！楊丞琳「現蹤近況」曝 昔退追她IG爆閨密情變
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，不過曾是「華岡五人幫」之一的楊丞琳卻未出席，她近來陪伴老公李榮浩前往澳洲巡演，更搖身「暗黑燈光師」，滿臉通紅地看著老公演出，猶如少女般甜蜜害羞。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 5
柯震東穿黑衣出席婚宴被酸 許瑋甯發文挺「謝謝大家精心打扮」
與邱澤舉辦婚禮後，許瑋甯在最近發文中表示：「一切都很美好，謝謝大家的精心打扮，有愛、有溫暖，謝謝你們的全然給予和放鬆，為我們驚喜的增添了很多會好好珍惜的回憶。」字裡行間滿溢感謝，也清楚傳達夫妻倆對來賓的重視。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 4
濱崎步演唱會取消無觀眾照唱 陸媒駁「假的」：彩排過程
日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位無預警取消，不過她仍堅持在1.4萬個空席前演出，沒想到陸媒《澎湃新聞》卻發文稱「濱崎步一個人演唱會訊息不實」，強調照片是工作人員外洩彩排過程，PO文曝光後，引發網友議論。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 157