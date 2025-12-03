閔熙珍淚灑法庭喊「房時爀下跪求合作」強調已與NewJeans無關

閔熙珍與NewJeans緣盡情了？（達志影像、翻攝newjeans_official IG）

閔熙珍與HYBE針對「股東間契約解除確認」，以及履行「賣出選擇權」（put option）的訴訟，日前進行第三次開庭辯論，但媒體的焦點卻不是這個，全放在閔熙珍法庭上崩潰落淚，哭訴房時爀當初為了邀她進公司，不惜下跪懇求一事。

韓網紛紛笑稱這是在「求愛」嗎？甚至連閔爸爸都被牽扯進來，只能說閔熙珍和房時爀的愛恨糾葛，已經可以拍一部韓劇了。

求閔爸爸幫忙拉攏閔熙珍

多家韓媒報導，閔熙珍在法庭上詳述自己當初進入HYBE前身「BigHit Music」的過程，甚至因情緒激動落下了眼淚。

閔熙珍回憶道：「我在2018年12月31日從SM娛樂離職，HYBE董事長房時爀在2019年1月2日就聯絡我，我問他怎麼可以在我離職兩天後馬上聯繫到我？他說SM內部有像『情報員』一樣的人，告訴他我辭職了，而他原以為我是典型的SM人不會離開，所以聽到消息非常高興，並表達了強烈的挖角意願。」

她繼續說：「房時爀還向我講述他的願景，說自己對現有娛樂產業不信任，同時對SM大加批判，希望能革新整個行業。他說想做女團，但過去因為與SOURCE MUSIC的蘇成鎮一起打造女團GLAM時，失敗得很慘，變得不太有信心，因此很需要我，由於當時我也收到Kakao娛樂的入職提案，正處於猶豫階段。」

之後，閔熙珍提到與房時爀共進晚餐，她描述道：「席間，我父母剛好打電話來，他就對我父親說『我會讓令媛做她真正想做的事，希望她一定要來我們公司』，他還說自己是我多年的粉絲，非常想與我一起工作，甚至到了跪下請求的地步。」

閔熙珍表示，正是房時爀的這份真心打動了她，才決定加入HYBE，她說：「如果去Kakao娛樂，我需要開拓和整理的事情太多，但如果有人願意相信我，讓我做想做的事，那也不錯，畢竟房時爀說過會給予我無限支持，所以在與HYBE發生糾紛後，連我的父母都感到非常心痛！」

閔熙珍隨即哭著說：「NewJeans是我打造出的歷代級成果，結果反而被開除？這樣的公司很難說服人，我當時在公司非常難受，猶如身處地獄，都是因為NewJeans才堅持下來，後來心理痛苦實在變得非常嚴重，只好選擇離開。」

她強調：「我很有自信可以把NewJeans做成全球性的團體，我沒有做錯任何事，一直透明清廉地管理公司，所以無法理解，為什麼要因此受到傷害。」

閔熙珍和房時爀曾經有過蜜月期。（達志影像）

誇張切割與NewJeans關係

但更叫網友聽不下去的，是閔熙珍居然在法庭上，徹底切割與NewJeans的關係，包括：

1、Hanni出席國會質詢不是我指使的

閔熙珍表示她沒有逼迫Hanni出席國會質詢，NewJeans成員都有判斷力、非常聰明，不是別人下達指令就無腦聽從的那種孩子，反而是她覺得Hanni一個人去國會很心疼，想要陪她一起去，甚至還詢問過她，希望大家不要把孩子們當傻子看待。

2、NewJeans宣布解約也是她們自己做出的決定

出演香港演唱會以及註冊NJZ商標、發布新歌、違反合約，所有這一切都是NewJeans成員們自己做的事，至於被指控是NewJeans解約的幕後操縱者，閔熙珍則表示：「NewJeans成員們非常聰明，不會聽任別人指使，這樣的說法非常侮辱人，因為我從來沒有指示過她們這樣做。」

3、把ILLIT抄襲NewJeans放到檯面上來討論，都是NewJeans成員的父母讓她這樣做的

閔熙珍稱：「ILLIT出道預告一出來，就有NewJeans家長覺得風格太相似，疑惑不解地打電話問我，怎麼沒見到我們家孩子啊？於是我對房時爀說，怎麼可以這樣明目張膽的抄襲呢？」

「母子情」已成往事？

新公司12月7日招募練習生

閔熙珍在法庭上的一番話，把許多網友氣個半死，認為她現在把鍋全甩給NewJeans，實在有夠沒道義，以前口口聲聲說是「NewJeans之母」，現在是被狗吃了嗎？

另有網友表示，NewJeans的事鬧了整整一年，國會也上了、官司也打了、老闆也徹底得罪了，現在閔熙珍才來說跟她沒關係，難道一切都是NewJeans自作自受？

網友也嘲諷閔熙珍，大家的記憶力依舊鮮活，明明是她自己被免了首席執行官，又不願意擔任製作人職務，然後拉NewJeans當擋箭牌，如今快要全身而退之際，反過來裝受害者，這是什麼表演型人格？

或者NewJeans一年前開直播控訴HYBE，當下的唯一訴求「希望和閔熙珍在一起」，莫非也是一廂情願嗎？每則新聞都在打臉閔熙珍，是她造成NewJeans如今進退不得的局面。

但是又何奈，閔熙珍新成立的「ooak records」，已經發布公告開始招募練習生了，還特別註明2006年至2011年出生（14-19歲）的青少年，不限國籍、性別都可報名，有意者可在2025年12月7日星期日1:00 pm試鏡，地點：首爾feedbackstudio。

看來NewJeans已被閔熙珍徹底拋諸腦後，現在她只想著NewJeans 2.0了吧。

「ooak records」招募練習生廣告。（翻攝feedbackstudiokr IG）

