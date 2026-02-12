閔熙珍股權大戰獲勝！被控背信全遭駁回 HYBE遭判賠5.6億元

首爾中央地方法院12日針對前ADOR代表閔熙珍與HYBE之間的股東契約糾紛作出重大判決，認定閔熙珍行使賣權屬正當行為，直接駁回HYBE提出的股東間契約解除確認訴訟，裁定HYBE必須支付約韓幣255億元（約新台幣5.6億元），訴訟費用亦由HYBE負擔。

中央地方法院12日認定閔熙珍行使賣權屬正當行為。（圖／翻攝閔熙珍IG）

本案的核心爭點在於HYBE於2024年7月片面宣布解除與閔熙珍的股東間契約，並主張其賣權隨之失效。HYBE指控閔熙珍私下接觸投資人，打算帶走NewJeans搞獨立，構成重大違反契約及破壞信賴關係的行為。

廣告 廣告

然而，法院判決指出，即使對話紀錄顯示閔熙珍確實思考過獨立經營方式，但僅止於「構思」，而HYBE持股達80%，在沒有母公司同意，這些計畫根本無法實現。

HYBE指控閔熙珍私下接觸投資人，打算帶走NewJeans。（圖／翻攝自NewJeans IG）

閔熙珍則主張契約解除不成立，並依約行使賣權，向HYBE請求股票買賣價金。根據股東契約內容，她可在ADOR成立滿3年10個月後行使賣權，價格計算方式為ADOR最近兩年度平均營業利益乘以13倍，再按其持股比例計算。公開資料顯示，她持有ADOR約18%股份，估算可獲約韓幣260億元（約新台幣5.7億元）。

至於HYBE市值下跌約8000億韓元，法院認為此屬雙方衝突公開後的市場反應，並未認定閔熙珍構成背信。法院最終認為，HYBE未能證明閔熙珍構成「重大違反契約」或足以破壞信賴關係的行為，因此駁回HYBE請求，同時裁定閔熙珍的賣權行使有效。

延伸閱讀

DeepSeek春節再震撼全球？陸媒：官方曝正測試新模型結構

叫我第一名！山太士搶先進封裝商機 金蛇股價狂飆14倍

美媒：美襲委內瑞拉逮捕馬杜洛 使用AI模型Claude