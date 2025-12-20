閘門全開現「免刷票請速出站」 員工急疏散 網嘆：唯獨這種最不願見

昨(19)日北車、中山發生隨機傷人事件，包含嫌犯張文在內共4人死亡，多人受傷。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 昨（19）日晚間，台北捷運系統發生隨機攻擊事件，兇嫌張文先在台北車站投擲煙霧彈，隨後轉往中山捷運站及誠品南西店持刀攻擊民眾，造成 4 人死亡、11 人受傷。張文最終墜樓身亡，整起事件引發社會震撼。案發當下，台北捷運公司迅速啟動緊急應變程序，開放閘門疏導乘客，獲得現場民眾與網友肯定。

根據多名網友在社群平台 Threads 分享，案發當時北捷台北車站迅速啟動疏散程序，站內閘門螢幕顯示「免刷票，請速出站」，工作人員也大聲引導乘客盡快離開。一名目擊者表示，自己在北車 M8 出口附近，親眼看到捷運人員打開所有閘門，並喊道「不用刷卡，趕快出去！」，認為北捷處理反應十分迅速。

廣告 廣告

案發當時北捷台北車站迅速啟動疏散程序，站內閘門螢幕顯示「免刷票，請速出站」。 圖：翻攝自 Threads 帳號 @johnnylin777

該貼文曝光後引發網友熱議，不少人留言讚賞北捷應變得當，例如「北捷這部分做得很好」、「必須說它其實有一點恐懼效果，就好比你在恐怖遊戲裡面看到那種一整面『快跑』的螢幕一樣」、「唯獨這種免費免票是最不願意看到」、「真的很棒，感謝你們的應變能力，減少很多傷亡」、「北捷：大家快逃，這裡現在不安全」。然而，也有網友透露，當下雖然看到免刷卡通知，但因現場看不見煙霧，加上不清楚狀況，又值下班人潮高峰，仍有人排隊刷卡出站，讓工作人員一度感到無奈。

貼文曝光後引發熱議。 圖：翻攝自 Threads

貼文曝光後引發熱議。 圖：翻攝自 Threads

整起事件始於昨晚，兇嫌張文先在台北車站投擲煙霧彈，隨後前往中山捷運站及誠品南西店持刀攻擊民眾，造成多人死傷。事件最終以張文墜樓身亡告終。台北捷運公司在事發後立即採取應變措施，透過閘門螢幕提示與人員引導，協助乘客迅速疏散，避免可能進一步的混亂與傷亡。此次事件不僅引起社會對公共安全的關注，也讓外界檢視捷運系統的緊急應變作為。網友對於北捷在危機中的處理多持正面評價，認為其迅速反應有助降低傷害。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北捷恐攻星巴克店員「神反應」火速降下救命鐵門 網讚：救了所有人

張文租屋處畫面流出 縱火後室內凌亂如廢墟