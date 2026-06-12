閣員請辭逼宮 英國首相 Keir Starmer 誓言絕不退縮
閣員請辭逼宮 英國首相 Keir Starmer 誓言絕不退縮
英國國防大臣 John Healey 日前閃電請辭，並痛批首相 Keir Starmer 無法保障國家安全，讓內閣面臨風暴。對此，Starmer 於12日首度公開回應，堅稱自己並未失去領導威信，並誓言將為保住首相大位奮戰到底。
英國國防大臣 John Healey 日前閃電宣布辭職，並公開指責首相 Keir Starmer 無法承諾足夠的資源來維護國家安全。這項指控對本就面臨領導危機的 Starmer 造成重創，外界預期未來幾週或幾個月內，黨內對手將發起挑戰，試圖取代他的首相職位。
面對逼宮危機，Starmer 接受英國廣播公司（BBC）專訪時首度公開發聲。他堅定表示：「我不會走人。」他強調，自己誓言捍衛職位並非出於個人虛榮或頑固，而是基於對國家的深切責任感，即使在如此艱難的處境下，他仍會繼續履行被選來服務國家的職責。
針對國防預算不足的批評，Starmer 予以反駁，重申國防與安全一直是他施政的首要任務。他透露，政府已經做出「艱難的抉擇」，削減了其他部門的預算，以便將更多資金投入國防建設。Starmer 最後也向潛在的挑戰者喊話，強調不論誰擔任首相，都必須面對同樣的財政限制與大環境挑戰，這些困境並不會因為換人而改變。
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