閣揆不副署卻彈劾賴總統? 律師:說不通且沒道理

藍白對總統賴清德提彈劾案，第二場公聽會接續登場，孫文學校總校長張亞中，點出賴總統違憲內容，但成大法律系副教授陳怡凱反駁，重申是"閣揆沒有副署"，總統沒有違憲。律師林俊宏也質疑，不副署應該追究閣揆，用這個理由彈劾總統，不但說不通也完全沒道理。

藍白聯手發動彈劾總統賴清德，第二場公聽會15號登場，孫文學校總校長張亞中，再對賴總統開砲。

立法院就彈劾總統賴清德案，召開第二場公聽會。（圖／民視新聞）

孫文學校總校長張亞中：「賴清德不僅沒有要求，行政院長依法副署，反而縱容他以不副署，作為對抗立法院的政治工具，這屬於制度性的違憲。」

成功大學法律系副教授陳怡凱：「行政院長根本沒有副署，所以說總統也沒有辦法去公佈法律，以從這一點來看，賴總統並沒有違反憲法第37條。」

法律學者重申賴總統沒有違憲，專業律師更質疑副署是閣揆權力，為何用來彈劾總統？

律師林俊宏：「如果大家覺得說行政院長，去行使這個權力（副署），或不行使這個權力是好或是不好，那你追究的人是誰應該是行政院長，怎麼會去選擇用這個理由，說我們要來試試看要來彈劾總統，我們用一個不是屬於總統職權的行為，然後也不是總統的權力，要去追究總統的法律責任，甚至要彈劾總統，至少我在法律的理解上，我認為是完全說不通的，完全沒有道理。」

強調要解決僵局，可以倒閣或修憲，絕不會是彈劾總統，專家學者論調不一，朝野立委也隔空互槓。

民眾黨團幹事長陳昭姿：「如果今天財劃法，可以被選擇性的不公佈，那麼明天是不是勞基法，甚至任何法律，都可能因為總統不喜歡，就被擱置了呢。」





立法院就彈劾總統賴清德案，召開第二場公聽會。（圖／民視新聞）





立委（民）沈發惠：「編列預算就是行政院的權力，預算編得好或不好，你同意或不同意，那是立法院的權力，結果你說用你這個理由來彈劾總統，第二個理由它說因為造謠抹黑，從來彈劾的理由都是看總統做什麼事，而不是看那個人說什麼話，台積電赴美投資所以要彈劾賴清德，那為什麼鴻海去投資中國，也要來罷免賴清德好了。」

藍白彈劾六理由，沈發惠一一打臉。兩場公聽會落幕，立法院下週三、四將召開全院審查會，邀賴總統親自出席說明，勢必再成攻防焦點。

