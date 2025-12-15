閣揆不副署在野擬上街頭 綠黨團喊倒閣：舉個手輕而易舉

民進黨團15日上午召開「國民黨惡意爆料、打擊國防採購、破壞國防自主」記者會，由左至右分別為綠委吳思瑤、幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋。（摘自民進黨團YT）

行政院提出財劃法覆議案遭立院否決，府院高層拍板採「不副署」反制，國民黨團幹部直言，若民進黨政府執意違法硬幹，「上街頭將是必然選項」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱反擊，上街頭勞師動眾，「你們62票舉個手輕而易舉，有必要捨近求遠嗎？」未來能否化解僵局，不是靠民眾上街頭，而是立院藍白多數可提不信任投票，若賴總統選擇解散國會，那可利用年底大選尋求民意定奪。

民進黨團15日上午召開「國民黨惡意爆料、打擊國防採購、破壞國防自主」記者會，會後接受媒體訪問。

針對民眾黨主席黃國昌質疑，倘若在野提倒閣，卓榮泰也不會下台？鍾佳濱表示，難道黃國昌對於藍白發起不信任投票沒信心嗎？藍白可以在國會以多數三讀濫權、擴權的倒行逆施法案，甚至8度否決行政院覆議案，現在要提不信任投票，居然沒把握通過，不曉得這是怎樣的想法。

鍾佳濱提及，如果黃國昌擔心民眾黨提不信任投票會無法過半，那就應該找國民黨團總召傅崐萁談一談，且依照《憲法》規定閣揆一定要下台，這明明白白寫在增修條文第3條，不能理解黃國昌是不讀《憲法》，還是看不懂增修條文？

被問到關於民進黨政府擬採「不副署」對抗，在野不排除上街抗議？鍾佳濱指出，照藍白去年的說法，上街頭勞師動眾，「你們62票舉個手，輕而易舉，有必要捨近求遠嗎？」

吳思瑤也說，這將近2年的國會亂象，讓外界看清楚在台灣沒有行政權獨裁，而是立法院獨裁，立院一直以席次多數暴力踐踏民主原則；如果藍白對於現在行政部門採取的「不副署」作為認為毀憲亂政，那民意依舊可以是最後依歸，「你們如果不滿意這個行政權依《憲法》行使的不副署權力，那也可依《憲法》授權的採行不信任投票進行倒閣，民意還是最終的定奪。」

吳思瑤認為，尊重上街陳抗表達意見的權利，台灣一直是多元、民主、大鳴大放的社會，但是民意就是可以定奪的最終力量。

民進黨團書記長陳培瑜稱，倘若藍白認為行政院無能、行政院長無法解決問題，「為何不敢、不想，還是不能提倒閣呢？倒閣後要面對人民第一線的考驗，到底是誰在害怕人民考驗？誰在害怕再次被人民檢視？現在看得很清楚，就是藍白害怕直接面對人民考驗，才不敢提倒閣」。

媒體追問，除了提「不副署」外有無其他反制作為？鍾佳濱表示，目前藍白在立院掌握多數，通過違背主流民意跟國家利益有衝突的法案，由於憲法法庭已被癱瘓，所以不能循去年《立法院職權行使法》先例聲請暫時處分，避免法律生效後產生不可挽回的破壞，因此不得不讓閣揆用拒絕副署進行憲政最後把關。

鍾佳濱提到，未來能否化解僵局，不是靠民眾上街頭，而是立院藍白多數可提不信任投票，依照藍白過去表現一定可通過，這時總統就可評估是否解散國會，重新尋求民意意象，「剛好明年年底就有地方大選，若地方大選同時有不信任案通過，總統要求解散國會，那國內民主政黨自然可利用年底大選尋求民意定奪，這是最直接的人民意志表現方式，也是最符合憲政體制作為」。

