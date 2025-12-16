閣揆不副署引爭議 林濁水喊怪：掌櫃左右開弓挑戰兩老闆

行政院針對立法院通過的財劃法修正案宣布不副署，引發憲政爭議。前立委林濁水在臉書發文批評，這次不副署在形式上是對總統公布的法律不副署，等於挑戰總統，但實質上卻是在挑戰立法院，讓行政院變成既挑戰立法院又挑戰總統，形成「總統公布然後行政院否決總統的公布」的荒謬局面。

前民進黨立委林濁水。（圖／林濁水臉書）

林濁水指出，依憲法增修條文規定，行政院既要對立法院負責又要向總統負責，但現在當掌櫃的行政院卻左右開弓，向總統和國會兩個老闆一起出手，然後掌櫃就贏了。他質疑憲政遊戲玩到這種荒唐的地步，大家還齊聲喊在護憲，批評這樣亂到毫無理頭毫無尊嚴的憲法還要寶貝到底、護到底捨不得修改。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

針對不副署的合憲性爭議，林濁水在另一篇貼文中表示，不副署不只是行政院的合法權力，根本是合憲權力，只是憲法清楚規定這是用來制衡總統的，沒提到可以用來制衡國會。他認為，國會惡搞時行政院依惡法行政會讓國家遭大殃，選擇性執法固然不對，但在無奈之下，總比用不副署之名行比美國總統否決權還威的「超級否決」之實和讓國家遭大殃都好得多。

林濁水警告，不副署固然超威，但當家的加碼對立、逼升惡意螺旋，肯定對自己也不好。他提醒稍不謹慎，大罷免殷鑑在前，因為本來一直獲選區選民支持，一得意忘形升高為殺無赦的大罷免，結果是被多數民意痛擊，至今傷重仍未恢復。

