閣揆不副署財劃法 中市議員點名盧秀燕縱容藍白

〔記者蘇孟娟／台中報導〕行政院長卓榮泰15日宣布不副署財政收支劃分法，創憲政首例，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻直指，藍白立委強行修訂的版本無視《公債法》舉債上限，變相掏空中央、最終債務仍將轉嫁給全體納稅人，他更點名台中市長盧秀燕，坐擁賣地千億收入卻無具體施政成效，還縱容藍白推動實質上對台中不利的《財劃法》版本，呼籲盧秀燕展現市長的高度，不要為了政黨利益，犧牲台中市民的權益與國家財政的永續。

周永鴻指出，藍白版《財劃法》的邏輯是典型的「巨嬰心態」，地方政府要求收入最大化且零風險，無視中央是否舉債爆表，都要把錢拿好拿滿，但羊毛出在羊身上，中央的債務就是全體國民的債務，這種「把中央當提款機」的修法，最終買單的是全國納稅人民。

周永鴻指出，盧秀燕上任台中市長後大肆標售公有土地，市庫入帳超過千億元，卻不見社福提升和重大建設，反一再聲稱中央長期虧待台中，另一方面卻縱容同黨立委推動「獨厚台北」、甚至擴大台中與台北分配差距的《財劃法》版本，邏輯完全錯亂。

