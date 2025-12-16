閣揆不副署財劃法 陳其邁籲讓憲法法庭運作

（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）行政院長卓榮泰宣布不副署立法院三讀通過修正的財政收支劃分法，高雄市長陳其邁今天表示，最大問題是憲法法庭被實質凍結，希望盡速讓憲法法庭運作，化解朝野爭議。

陳其邁在市政會議前接受媒體聯訪表示，朝野有時意見會不一樣，都必須在憲政框架下進行協商、討論或解決紛爭，希望未來處理包括財劃法、年改等議題時，也能遵循民主的機制及合憲的狀況進行。

陳其邁說，現在最大問題就是憲法法庭被實質凍結，造成一些朝野的爭議，沒有辦法透過憲法法庭調節紛爭或解決，造成今天憲政的僵局。

廣告 廣告

陳其邁表示，民眾期待不論是重大民生建設或是福國利民法案，甚至是強化國家安全相關的重大政策，能夠順利推行，所以也建議立法院就有關憲訴法或憲法法庭的運作可以盡速恢復。

他說，現在行政院不副署，在野黨又不推動倒閣，形成憲政僵局，這並不是民眾樂意看到的，希望在野黨或立法院能夠盡速讓憲法法庭順利運作，以化解朝野爭議。

依據程序，立法院11月14日三讀的財劃法版本，最晚須於12月15日公告，行政院長卓榮泰15日下午舉行「捍衛憲政秩序」記者會表示，此版本的財劃法侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論之民主原則、施行將造成國家發展有無法回復的重大危害，將依據憲法不予副署，捍衛憲政。（編輯：吳素柔）1141216