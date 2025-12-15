閣揆不副署 憲政陷僵局

（圖／本報系資料照）

針對立法院三讀通過的《財政收支劃分法》再修正案，賴總統15日與行政院長及考試院長進行「國政茶敘」，定調「在合憲基礎下，持續推動國政，確保憲政體制完整」；但下午自居「民主憲政守門人」的閣揆卓榮泰召開記者會，以「停止惡法對國家的傷害」為由，拍板「不副署」《財劃法》。民進黨立院黨團隨後也召開記者會挺卓。

賴清德與卓榮泰為了拉高政治衝突，選擇了史上首例「行政院長不副署」法案的最惡質手段，帶頭破壞民主制度與憲政體制，歷史會記住1215中華民國憲政史上的「國恥日」。

賴卓用原本制衡總統的「行政院長副署權」，作為架空立法院的政治鬥爭武器，司馬昭之心路人皆知，就是要逼迫立院提出倒閣，賴清德順勢解散國會重新改選。

大罷免大失敗後，賴卓聲望跌到谷底，賴卓只能向深綠獨派靠攏取暖，施政也越走越偏鋒，如今賴清德讓卓榮泰扮演憲政的「自殺炸彈客」，為了一黨之私，為了一己之私，不僅炸毀了立法、行政之間監督和負責的關係，更炸毀了國家憲政體系與秩序。

民進黨算準憲政設計的缺失，吃定國民黨缺乏「致命一擊」的反制手段，因而持續升高對抗。在野黨雖有抗衡的手段，但的確都有相當的局限性。

首先，就立院倒閣權而言。目前的政治僵局完全始於賴清德的政治野心，意圖以「少數政府」架空「國會多數」。行政院長原本就是不具民意基礎，「可割可棄」的總統意志執行長，即使倒閣成功換掉卓榮泰，賴清德大可換上更聽話、更好操作的行政院長；現在的在野黨立委大都是通過726與823大罷免的最新民意，藍白兩黨沒有理由提出倒閣，掉進民進黨設下的政治陽謀。

其次，就公投而言。將《財劃法》修正案交付公民連署，時間上恐來不及綁明年11月九合一選舉；且不論由行政院或是立法院發動，也僅能針對「立法原則之創制」，無法將《財劃法》修正案整包交付公投；總統當然有提出「防禦性公投」的可能性，但防禦性公投的前提必須是「當國家遭受外力威脅，致國家主權有改變之虞」時，顯然《財劃法》並不符合該要件，況且，現在的政治僵局就是民進黨期待的結果，斷無理由再主動提出公投。

最後，不論召開「國際記者會」或是「街頭路線」，只能「讓賴卓下不了台，而無法讓賴卓下台」。採用街頭路線也要考慮在野黨群眾動員的量能以及政治議程的優先順序。

只能悲觀地說，目前台灣的憲政僵局與政治鬥爭恐怕沒有立即的解方，極有可能會延續到2028總統大選，交由人民作出最後的判決。（作者為東吳大學政治系兼任助理教授）