閣揆不副署！ 王金平：現在的確是憲政危機、大家沉澱一下

立法院前院長王金平。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 對於行政院長不副署立法院三讀通過的財劃法修正案，被總統賴清德稱為「公道伯」的前立法院長王金平今日受訪說現在的確是個憲政危機。大家沉澱一下，要用耐心、彼此體諒的心，共同營造一個大家都遵守的憲政秩序。至於執政黨怪罪韓國瑜，王金平說，這不是他一個人能處理的，他要經過立法院議決，才能代表立院對外協商。

賴清德13日出席「宏道獎頒獎典禮」時對著對台的王金平說，「我特別懷念過去立法院王金平院長 「公道伯」」，王院長是常常會去協調朝野不同的意見，他是不耐其煩，一次又一次，他是盡量避免用表決的。如果要表決也是大家同意，這個事情真的已經沒有辦法了，就是一定要用民主的程序才表決，那也很少逕付二讀，一定要經過立法院的議事程序，即便要逕付二讀，也要朝野大家同意，這個案子非常重要，應該要直接逕付二讀，否則的話都是尊重立法院委員會中心主義」，「如果立法院王金平院長過去建立下來的規範跟精神，能夠確實執行的話，他相信對當前的政治氛圍一定有很大的幫助」。

廣告 廣告

王金平當日對於民進黨可能不副署財劃法修正案時也說，「這個他有他們的看法，別人也有別人的看法，總是各有不同的意見。要怎麼處理，我想慢慢看看事情的發展，各界的一個討論。當然現在也不能說誰合憲，誰不合憲，誰就說了算。我看也不是這麼簡單。」

王金平今日出席游錫堃新書發表會前也簡短接受媒體訪問。對於賴總統稱很懷念他。王金平說，「大家彼此都懷唸吧，老同事啦」。對於卓榮泰昨日決定不副署財劃法，他說，這個大家各有說法，讓社會提出一些意見，讓這事情沉澱以後，大家看怎麼設法解決。「現在你講你的，我講我的，各說各話，莫衷一是」。

媒體稱，要沉澱多久？王金平說，「我看天天都在有攻防」。

對於民進黨昨日對準韓國瑜說他無視憲法，王金平說，這個也不是他一個人能夠解決的問題。這要看在整體該怎麼來處理，來化解這個僵局，這要整體的。不是韓院長一個人能夠處理的事。韓院長他也不能夠代表立法院針對政策來跟人家做協商、討論、妥協，不能啊。這是要經過立法院議決的事情，他才能夠根據議決的結論，來對外來發表他的意見。

媒體詢問，之前卓榮泰說過，韓院長控制不住傅崐萁，王金平說，「那是另外一碼事，跟這個事情不能連在一起」。

媒體詢問，「院長，如果今天你是立法院長的話，行政院不副署立法院通過的議案」，王金平笑回，「今天我不是立法院長，我就不提這個問題」。

媒體詢問，會不會覺得台灣現在是一個憲政危機的一個時刻，王金平肯定說，「是一個，的確是啦，看怎麼樣圓滿處理，我想大家要用耐心，也要用真正、好像彼此體諒的心，看看各政黨的立場怎麼樣，應該怎樣共同營造我們一個有憲政秩序的，大家都遵守憲政的各種規範，那麼來制定國家的各種政策，這個比較要緊。所以只為了化解目前這個僵局，我想總統應該有他的想法，有他的做法才對。」

媒體追問，「你覺得問題在誰身上？」王金平說，「現在我不能我沒有辦法講」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

不副署《財劃法》！卓榮泰揭3原因、加註意見：侵害行政權、明顯違憲

傳府院定調「不副署」抗藍白 前藍委：在野黨不敢提倒閣