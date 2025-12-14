閣揆副署非有權否決國會決議！蔡正元：是同意執行否則下台

賴清德總統日前邀集黨籍立委召開便當會，會中定調「不副署」或「副署之後不執行」都合憲，據傳府院也已拍板對《財劃法》「不副署、不公布」。前立委蔡正元指出，國家元首只有簽字公布周知的義務，行政首長副署不表示有權否決國會的決議，「而是同意執行，否則辭職下台！」

蔡正元。（圖／中天新聞）

蔡正元今天在臉書發文表示，民主國家的憲法規定，法律的制訂和預算的通過都要經過三道程序。第一道程序是民選國會開會，過半數出席、過半數通過，表示唯有民意代表機關能決定法律和預算，這是民主憲法的基石；第二道程序是國家元首簽字公布，表示頒行全國讓人民皆知，不是只有少部份人知道，而民主憲法的原則是民選的國家元首不代表人民，只有民選國會是代表人民的唯一合法機關；第三道程序是行政首長副署負責，表示向國會負責的行政首長，要負責執行國會通過的法律和預算，拒不執行的行政首長要下台辭職。

卓榮泰。（圖／中天新聞）

蔡正元指出，這套憲法制度源自1689年英國光榮革命後的《權利法案》，該法案第一條就是「國王無權制訂法律」。1791年法國憲法將之條文化，形成公認的民主政治的基本制度。

蔡正元說，現在民進黨要玩一套無知的拳法。第一，國會通過的法律和預算通通不算數；第二，國家元首只有簽字公布周知的義務，民進黨要將之扭曲爲國家元首有權不簽字，國會決議不算數，國家元首簽字才算數；第三，負責執行的行政首長副署，不表示有權否決國會的決議，而是同意執行否則辭職下台，但現在變成國會決議不算數，行政首長副署才算數。

賴清德。（圖／中天新聞）

蔡正元直呼，「厲害了民進黨」，把賴清德的簽字公布的責任，扭曲爲有拒絕簽字公布的權力，卓榮泰副署表示負責執行的義務，扭曲爲有權用不副署來表示「不負責、不執行」。賴清德和卓榮泰這種違法亂紀、無視民主憲政的作法令人大開眼界，「真的只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事」，他也提醒賴卓，違反這項民主憲法的英國國王後來都被送上斷頭台。

