閣揆拒副署財劃法 林濁水痛批「太怪了」、質疑「護憲」
[Newtalk新聞] 前民進黨立委林濁水今天（15日）直呼行政院拒絕副署總統「財政收支劃分法」（財劃法）一事「太怪了」！批評根本是「形式上」挑戰總統權力，「實質上」卻對立法院發動攻擊，形同行政院「左右開弓」，同時違抗兩個憲政老闆，導致憲政遊戲淪為荒唐鬧劇。
林濁水在臉書發文指出，行政院不副署的完整程序，應該說成是「總統公佈而行政院不副署」，即總統公佈然後行政院否決總統的公布。行政院不僅對立法院負責，更依憲法增修條文須向總統效忠，如今卻雙重背叛，宛如「掌櫃」向老闆開戰，最終「掌櫃就贏了」。
林濁水直言，憲政遊戲玩到這荒唐的地步！卻大家齊齊聲喚「我在護憲！」林濁水大嘆：「異哉」、「這樣亂到毫無理頭毫無尊嚴的憲法還要寶貝到底，要護到底捨不得修改！」
中國隱形無人機「彩虹-7」傳首飛成功 可能「重塑」印太空中平衡
楊宏基觀點》戰爭靭性不是粉飾太平 期盼說真話對抗麻痺的「小橘書」
行政院不副署擋藍白惡法！醫罕見拋出「1問題」 網讚：邏輯太強
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢,於12日三讀通過反年改修法,各界持續討論與關注。傳出總統府與行政院已拍板《財劃法》修法,將以「不副署、不公布」方式進行;行政院長卓榮泰昨(14)晚稱,「我必將善盡民主憲政守門人的職責!」被視作為後續決策做預告。至於在野黨是否發起倒閣,也成了關注的焦點。對此,ICU醫師陳志金今(15)日就提出一項疑問,引發熱議。
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會,會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此,前立委蔡正元狠酸,厲害了民進黨,真令人大開眼界,只有人民想不到的事,沒有民進黨做不到的事。
反制閣揆「不副署」？！蔡正元批「違反鐵律」籲在野彈劾賴清德
[Newtalk新聞] 前國民黨立委蔡正元今天(15日)在臉書粉絲專頁發文,猛烈抨擊總統賴清德與行政院長卓榮泰「違反民主政治的兩條鐵律」,呼籲在野黨立即提出彈劾案,對抗政府無視立法院通過的法律及預算,捍衛台灣民主體制。延續近期立法院與行政院權力衝突,恐引發憲政風暴。行政院長卓榮泰以立法院11月14日三讀通過財劃法修正案,侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論、施行將對國家發展造成無法回復的危害為由,宣布「依據憲法不予副署」。而蔡正元直指,賴清德與卓榮泰的作法,違反民主政治的核心原則,包括「只有民選合議制國會才能代表人民制訂法律及決定預算」,以及「不論國王、總統或總理,皆無權廢除、修改或無視國會通過的法律及預算」。蔡正元批評,此為「憲政風暴」,在野黨應以彈劾案為槓桿,發動輿論戰。蔡正元表示,「彈劾總統案半數立委就可成立,成立後可對賴清德發出傳票到立法院受審;賴清德不來發動缺席審判,缺席審判後交付表決;三分之二才能通過,通不過沒關係,可以再提彈劾案,彈劾案不受次數限制」。但事實上,根據中華民國憲法增修條文第4條第7項規定,總統、副總統彈劾案須由立法院全體立法委員二分之一以上提議,並經
財劃法不副署？周玉蔻：賴清德、卓榮泰即將寫歷史、展氣魄！
賴清德、卓榮泰即將寫歷史、展氣魄!屏息以待;資深媒體人周玉蔻今(14)天一早撰文寫下,國會濫權大反攻!立法院三讀財劃法修正案閣揆不副署、不執行!法案不副署,行政院長卓榮泰創憲政首例!台灣新的政治局勢即將出現!
府院擬「不副署」財劃法 羅智強轟：賴清德恐成台灣尹錫悅
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案,傳出府院高層拍板「不副署、不公布」,藉此對抗立法院,引發在野黨反彈。對此,國民黨立院黨團書記長羅智強砲轟,倘若總統賴清德和行政院長卓榮泰一意孤行,形同中華民國憲法的劊子手,賴清德恐將成為「台灣的尹錫悅」。
財劃法擬不副署恐引憲政風暴 藍營強烈反對
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會,認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。依法定程序,已修正通過的《財政收支劃分法》(財劃法)將於15日公布,現傳將成行政院長卓榮泰為首個不副署的案例,在野黨已提出強烈批評,質疑賴清德總統此舉將使獨裁成為事實。
行政院不副署不公布 羅智強：賴清德即將成為台灣尹錫悅
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷/台北報導針對府院傳出擬以「不副署、不執行」方式回應立法院通過的《財政收支劃分法》修正案,國民黨立法院黨團書記長羅智強今(14...
轟政院不副署財劃法違憲 藍黨團：賴清德別把癱瘓台南那套搬到國會
[Newtalk新聞] 朝野政黨圍繞《財政收支劃分法》修正案再次嚴重對立,行政院長卓榮泰針對立法院的修法提出覆議,但遭立法院否決後,傳出總統府、行政院已決定朝「政院不副署、法律不公布」方式處理。國民黨立法院黨團今(15日)召開記者會,抨擊總統賴清德、行政院長卓榮泰以違反並曲解《憲法》,呼籲賴清德,不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼搬到國會,請看看韓國前總統尹錫悅的前車之鑑,請回歸《憲法》、尊重民意。國民黨團書記長羅智強表示,總統公布的法令,行政院長不副署,這是打臉總統,難道賴清德跟卓榮泰有仇?且依據《憲法》規定,行政院向立法院負責,《憲法》第72條規定「立法院法律案通過後,移送總統及行政院,總統應於收到後十日內公布之」,這是《憲法》義務,難道賴清德看不懂中文?「應」的意思是必須做,沒有不公布的選擇權。羅智強再指,按照《中華民國憲法增修條文》第3條規定,行政院長對立法院三讀通過法律案可以提出覆議,覆議否決後「應」接受,同樣沒有選擇「抗議」或「不執行」立法院通過法律的憲政權力;他要提醒賴清德總統,不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼,搬到國會如法炮製。國民黨立委吳宗
不提倒閣卻喊人民上街 黃國昌率民眾黨團喊話：賴清德懸崖勒馬
[Newtalk新聞] 國眾兩黨日前再度惡修財劃法後,總統府、行政院已定調「不副署、不公布」。對此,民眾黨今(15)日下午於立法院議場前召開「守護台灣民主憲政、拒絕綠色獨裁體制」記者會,黨主席黃國昌率黨籍立委發表談話,強烈批評總統賴清德與行政院長卓榮泰,指其濫用副署制度與拒絕公布法律,已將台灣民主憲政推向危險邊緣。黃國昌表示,台灣民主憲政已走到歷史關鍵時刻,賴清德政府為對抗國會多數,不惜首創惡例,透過「不副署、不公布」方式,架空立法權、僭越司法權,將權力集中於一人一黨。他批評,行政院覆議失敗後仍拒絕接受國會決議,是對民主制度最嚴重的踐踏,甚至連威權時期都未曾發生。黃國昌指出,憲法第37條所規定的副署制度,憲政意義在於制衡總統權力,而非作為行政院否決立法院三讀法律的工具。他引述歷來大法官解釋與協同意見指出,行政院必須對立法院負責,副署制度若被扭曲,將構成權力濫用。張啟楷表示,依憲法增修條文第三條規定,覆議失敗後,行政院院長即應接受立法院決議,若可透過「不副署」翻盤,覆議制度形同虛設,行政院也將不再需要對立法院負責。林國成指出,民主政治的核心在於尊重民意,行政權與立法權都不得凌駕人
反制藍白！財劃法、停砍年金擬「不副署不公布」 黃國昌氣罵：憲政災難
立法院國民黨與民眾黨挾人數多數優勢推動多項爭議法案,日前否決行政院對再修版《財劃法》所提覆議案,12日藍白又聯手停砍年金!傳府院高層拍板針對財劃法將以「不副署、不公布」處理,成憲政首例,對於停砍年金也有意比照辦理。對此,民眾黨主席黃國昌今(14)日批評「這不是憲政首例,這是憲政災難」、「權力監督制衡也可以廢了直接宣布,中華民國從民進黨賴清德登基後,自此走上帝制。」
卓榮泰宣布不副署《財劃法》 許宇甄：違憲行為正毀壞台灣民主
許宇甄表示,憲法增修條文第3條規定非常清楚,覆議案一旦遭立法院否決,行政院就應依法執行立法院通過的法律,這不是政治選項,而是民主法治最基本、不可退讓的底線。她指出,行政院長卓榮泰在覆議失敗後,卻公然揚言不副署、不執行,形同將依法行政扭曲為政治對抗工具,拒絕...
卓榮泰黑白照 王鴻薇嗆掌握司法行政皇帝
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨(14)日晚間在臉書發布黑白照片,並表示將「善盡民主憲政守門人職責」。對此,國民黨立委王鴻薇砲轟,卓榮泰自封憲法守門人,文情並茂來自我感動,卓只是個幌子,真的...
卓榮泰不副署法案 黃國昌：走向專制獨裁
[NOWnews今日新聞]針對財劃法覆議案遭立法院否決,府院傳擬「不副署、不公布」法案。對此,民眾黨主席黃國昌今(15)日認為,行政院長「副署權」並非拿來對抗立法院,「他們現在這樣做很嚴重,正在把台灣...
財劃法、年金相關法案傳不副署不公布 藍白綠反應一次看
媒體報導指停砍年金、財劃法等相關法案府院擬「不副署、不公布」。民眾黨主席黃國昌今天說,這不是憲政首例,這是憲政災難,總統賴清德與行政院長卓榮泰絕對會成為中華民國憲政史上最大的罪人,請他們三思。國民黨團首席副書記長林沛祥也說,與其想盡辦法不執行立法院通過的法律、不編列預算,倒不如請身兼民進黨主席的總統賴清德好好與國民黨主席鄭麗文及黃國昌坐下來談。民進黨立法院黨團幹事長鐘佳濱則表示,行政權對於立法院藍白多數通過的法律恐有違憲、濫權情況,「武器就是不副署」,只是先踩煞車。
府院擬「不副署、不公布」財劃法 綠委齊聲援：立院能提倒閣、國會重選
傳出府院高層已拍板,對藍白二度修正通過的《財政收支劃分法》採取「不副署、不公布」處理方式,總統賴清德與行政院長卓榮泰預計於15日對外說明,引發藍白陣營強烈反彈。民進黨立委王定宇今(14)日指出,立法院若認為行政院不副署違法,也可依《憲法》提出行政院長不信任案,而總統則可依憲法選擇解散國會,最終仍應交由人民以選票裁決。王定宇透過臉書表示,依照《憲法》制度,面對......
不副署！ 在野下一步？ 大法官釋憲.不信任案「皆卡關」
台北市 / 綜合報導 在行政院長卓
賴政府擬不副署財劃法 民眾黨：選輸就翻桌到贏
針對傳出府院高層已拍板對藍白二修的《財劃法》採取「不副署、不公布」策略，民眾黨今（15）日發出嚴厲抨擊，指出立法院三讀通過的法律，行政院卻不依法行政，就是真正踐踏權力分立，將被歷史記下一筆的毀憲罪人就是賴政府，並預告2026、2028年民意絕對會再次告訴執政黨「台灣人，不買帳」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
財劃法修正立院咨請總統公布 府：總統批示「破壞財政永續」
立法院11月14日三讀通過財政收支劃分法修正案，經行政院提出覆議案，立院否決未通過，維持原決議並咨請總統公布。總統府發言人郭雅慧晚間表示，總統賴清德今天批示「本法修正破壞財政永續」，行政院長卓榮泰也加註不予副署意見，賴清德並同時箋函五院院長。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 28 分鐘前 ・ 11