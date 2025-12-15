閣揆拒副署財劃法 林濁水痛批「太怪了」、質疑「護憲」

前民進黨立委林濁水。（資料照片） 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 前民進黨立委林濁水今天（15日）直呼行政院拒絕副署總統「財政收支劃分法」（財劃法）一事「太怪了」！批評根本是「形式上」挑戰總統權力，「實質上」卻對立法院發動攻擊，形同行政院「左右開弓」，同時違抗兩個憲政老闆，導致憲政遊戲淪為荒唐鬧劇。

林濁水在臉書發文指出，行政院不副署的完整程序，應該說成是「總統公佈而行政院不副署」，即總統公佈然後行政院否決總統的公布。行政院不僅對立法院負責，更依憲法增修條文須向總統效忠，如今卻雙重背叛，宛如「掌櫃」向老闆開戰，最終「掌櫃就贏了」。

林濁水直言，憲政遊戲玩到這荒唐的地步！卻大家齊齊聲喚「我在護憲！」林濁水大嘆：「異哉」、「這樣亂到毫無理頭毫無尊嚴的憲法還要寶貝到底，要護到底捨不得修改！」

