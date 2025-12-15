閣揆擬不副署以解決憲政僵局 多名法界學者認同

行政院針對高度爭議法案擬採取「不副署」、「不執行」的作法，引發在野黨立委批評「獨裁」，多名法界人士與憲政學者接連說明制度原理，認同政院的作法，也認為此舉合憲。

律師黃帝穎在臉書上指出，行政院長卓榮泰「不副署」並非首例。1991年行政院長郝柏村「不副署」時任總統李登輝任命蔣仲苓的人事令，是閣揆行使不副署權的憲政首例。黃帝穎更表示，如今面對違憲惡法及憲法法庭嚴重癱瘓，卓榮泰要比郝柏村更有不副署的正當性。

律師林智群也發文表示，藍、白最近2年拚命違憲、侵害其他院的憲法權力，包括刪除監察院9成6業務費、延宕考試院人事、2度拒絕大法官提名而癱瘓憲法法庭、通過違憲擴權法案，以及以法律案包裝增加預算、侵害行政院編列預算權，行政院隱忍2年後拒絕副署，反遭多次違憲的藍、白指控，他並質疑在野黨何來立場談違憲。

東吳大學政治系副教授陳方隅也在臉書貼文指出，憲法雖規定總統應公布法律，但須經行政院長副署，顯示副署並非形式程序，而是具實質決定意義的權力。他認為若要求憲政機關必須無條件配合另一機關，將破壞權力分立與制衡。

此外，對於藍、白指控政府獨裁的說法，美國聖湯瑪斯大學教授葉耀元則認為獨裁的前提是行政權可完全忽略立法權，但立法院仍握有倒閣選項。葉耀元認為藍、白不行使憲法賦予的權力，卻不斷操作指控政府獨裁，可見其不想放棄已選上的立法委員身分，甚至擔心立院重選會輸。葉耀元強調，從法律的角度來說，藍、白真的沒有什麼解套的方式，他們唯一能做的僅剩帶風向而已。