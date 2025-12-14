閣揆擬不副署法案！藍批獨裁「不服輸」 律師反譏法盲：回去問問郝龍斌

針對立法院通過的爭議法院，行政院長卓榮泰擬採不副署等方式因應，引發藍白不滿。（鏡報董孟航）

立法院近日接連通過爭議法案，行政院先前針對《財劃法》修正案提出覆議案，送到立法院又遭藍白聯手否決。府院預計將「不副署、不公布」法案來因應，國民黨立院黨團則批是行政獨裁，「不副署，就是不服輸，就是輸不起」；然而律師黃帝穎國民黨立委罵閣揆不副署是獨裁「有三大法盲問題」，建議藍委應先回去問問同黨的郝龍斌。

府院擬不副署爭議法案 藍批不服輸

據報，總統賴清德日前邀集民進黨立委進行便當會，針對《財劃法》等違憲修法法案，將支持行政院採取合憲的方式，包括不副署，或是副署但不執行等方式來避免修法後可能造成的問題。此一消息傳出讓藍白大為不滿，但也有藍營人士坦言，除了倒閣以外藍營也沒有其他對策，而倒閣的風險又更大。

國民黨立法院黨團今（14日）在臉書砲轟，如果閣揆真的不副署法案，「那民進黨是鐵了心不演了，從此以後行政權獨裁，中華民國的民主、法治、行政立法權分立、憲政基礎等，通通民進黨賴清德說了算。」嗆民進黨不服輸、輸不起，和人民過不去。

閣揆可以不副署法案嗎？ 律師指郝柏村早有前例

對於藍營的「獨裁」批評，律師黃帝穎今在臉書發文表示，「國民黨抹黑不副署是獨裁有三大法盲」。首先他提到，「閣揆不副署憲政首例是郝柏村不會是卓榮泰」，他指出，1991年行政院長郝柏村「不副署」時任總統李登輝任命蔣仲苓的人事令，是閣揆行使不副署權的憲政首例，「國民黨要罵不副署是獨裁，先回去問自己同黨的郝柏村公子郝龍斌。」

閣揆不副署法案是獨裁？ 律師：藍白可以提倒閣

第二點他強調，「藍白有權倒閣」，所以根本沒有閣揆獨裁的問題。藍白若是不同意閣揆「不副署」，可以依據憲法增修條文通過不信任案，閣揆就下台了。黃帝穎引述前大法官許志雄所述：「拒絕為毀憲亂政的法律案及預算案等背書，行政院長不副署，可阻止法案公布施行。立法院若無法容忍，可以倒閣，以追究行政院長的政治責任，因此自不生行政獨裁的疑慮」。

第三，黃帝穎表示，當年人事案沒有違憲問題，郝柏村都有權不副署，今日面對違憲惡法，且憲法法庭遭癱瘓，閣揆當然更有不副署的憲法正當性。

批藍白不敢提不信任案 籲政院別生效違憲惡法

黃帝穎重申，如果立法院不敢對閣揆提出不信任案，就代表閣揆守護民主憲政的「不副署」有憲法正當性，「國民黨立委用法盲轉移不敢倒閣的心虛。」他認為要讓「違憲惡法令」不出立院，政院應保護人民、保衛國家、守護民主憲政，只要閣揆不副署違憲、傷害人民的法案，法律不生效，傷害就不會發生。

