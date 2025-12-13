閣揆「不副署」什麼意思？憲法名詞一次看

▲《財劃法》爭議怎麼解決？傳出行政院長卓榮泰會不副署。政院人士僅強調，方式為何，時候到了就會宣布。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，移請立法院覆議，並提出行政院版的《財劃法》，但覆議案再度遭立法院否決，政院版《財劃法》也遭藍白封殺，無法審查。民進黨為突破僵局，近來不斷傳出各種可能的作法，例如總統府不公布法律、行政院長不副署等。

目前執政黨雖是民進黨，但藍白兩在野黨卻在立法院佔有多數，立法院三讀通過的法律，包括總統府、行政院在內的行政機關，一定要遵守嗎？還能怎麼做？《NOWNEWS今日新聞》整理相關法律名詞。

一、立法院三讀通過法律後，由總統公布，行政機關依法執行。

根據《憲法》第72條規定，「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後10日內公布之」。另依《憲法》增修條文第3條規定，「行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可......移請立法院覆議......覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。」

行政院如果不同意立法院的法案，可以經總統同意，移請立法院覆議。不過藍白在國會佔多數，覆議也會再度被否決。因此行政院長卓榮泰多次稱，會再尋求其他合法合憲手段。

二、總統可以不公布法律嗎？

根據《憲法》規定，總統公布法律是義務，如果沒有任何理由，拒絕公布法律，恐會釀成憲政危機。綠營黨政人士也說，立法院已三讀通過的法律案，總統如拒不公布，一方面《憲法》沒有規定如何處理，結果將形同法律未生效力，再者，未公布的法律案，大法官也無法受理審查有無違憲，將造成憲政僵局，破壞權力分立及制衡原則。

三、總統公布法律後，行政機關可以不遵守嗎？

《憲法》第58條規定，「行政院院長、各部會首長，須將應行提出於立法院之法律案、預算案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案、條約案及其他重要事項，或涉及各部會共同關係之事項，提出於行政院會議議決之。」

這也就是法治國家依法行政的原則。

不過《憲法》第37條規定，「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。」

於是才會有現在的討論：總統依法必須公布法律，公布法律後，行政機關必須依法執行，但總統公布後，如果行政院長不認同，可以不副署嗎？

東吳大學法律系特聘教授張嘉尹日前在記者會說，若行政院不同意立法院通過的法律，「不副署」是傷害最小、最能體現責任政治的憲政手段。

張嘉尹認為，現在的《憲法》是雙首長制，閣揆不是總統的魁儡，有權反對總統公布的法律，他舉例，已故行政院長郝柏村任內，因反對時任總統李登輝總統任命蔣仲苓為一級上將的人事案，曾拒絕副署，因此憲政史上也確實出現過行政院長不副署的狀況。

四、綠營內部多數支持「不副署」，周玉蔻、李忠憲逆風反對

統整各方意見，綠營多數內部確實是認為，在總統必須公布法律、公布後行政機關就必須依法執行的狀況下，比較可行的選項，就只剩「不副署」。

不過依《憲法》第37條文字來看，「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。」行政院長可以不副署，也只是綠營內部解釋，《憲法》沒有說一定要副署，也沒有說不副署會怎樣，若卓榮泰真的不副署，然後呢？勢必還是會出現各說各話的局面。

國民黨當然會認為，行政院長沒有理由不副署，若不副署，就是違憲。綠營認為總統公布法律是義務，無法違憲，但同樣地，為什麼行政院長副署法律案，就不是義務？這點恐怕也說不通。

此外，郝柏村不副署的，只是蔣仲苓的「人事案」，後來是因蔣仲苓自己不再堅持，最後不了了之。過去從來沒有行政院長不副署「法律案」或是「預算案」。

立場一向親綠的資深媒體人周玉蔻與成功大學電機系教授李忠憲，就不贊同「不副署」，認為如此一來只會徒增爭議，提高民進黨的仇恨值。

根據《憲法》第78條規定，「司法院解釋憲法，並有統一解釋法律及命令之權。」但如今唯一有權解釋《憲法》的憲法法庭又停擺，憲法的規定到底該怎麼運作，已沒有人有權定奪。

綠營即使認為「不副署」可行，但藍營認為違憲；而《憲法》規定，覆議案被否決，立法院贊成維持原決議時，行政院長必須接受。就這點來看，藍營同樣認為卓榮泰違憲在先。到底誰說的才是對的？這些都已是憲政層次問題，朝野若持續猛烈碰撞，未來恐怕只會有引發新的憲政風暴。

