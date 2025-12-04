閨密情13年不散！張鈞甯開心落淚 祝賀范冰冰奪金馬影后

張鈞甯4日出席「維也納美景宮百年花繪名作展」。（陳俊吉攝）

張鈞甯4日出席「維也納美景宮百年花繪名作展」，首度跨界扮「聲音導覽員」引領觀眾穿梭百年花卉藝術風景。她和范冰冰從2012年拍攝《武媚娘傳奇》結為好友，閨密情13年不散，范冰冰日前奪下金馬影后，她在典禮隔天傳訊恭喜，替閨密開心落淚，「我們都是演員，為了自己表演很努力，看到周邊朋友得獎一瞬間都會很開心。」

張鈞甯把藝術融入日常，自曝靠「逛畫展」修煉演員審美觀及提升演技實力，提及會與《美景宮百年花繪名作展》合作，完全是「興趣使然」，原來平時就熱衷逛美術館、博物館的她不僅以看展為樂，更把它當成是演員提升對角色詮釋實力的功課之一，她表示：「只要到不同的城市工作，我一定會找時間去美術館或博物館，因為身為演員，『培養審美觀』是非常重要的修煉，不僅是為了提升表演技巧，更是為了增加生活的厚度；這些不一定會直接反映在某一部作品裡，但會反映在你如何詮釋每一個角色。」

張鈞甯透過看展得到工作及生活養分，「我喜歡的作品沒有特定風格，但只要作品很真誠，我就會被深深感動。」首度挑戰擔任聲音導覽員的她除了勤做功課，更把演員看劇本的閱讀功力及聲音傳達能力發揮到淋漓盡致，她表示：「感謝主辦方提供的資料相當完整，我就是不停閱讀，然後思考怎麼用比較中性、卻又帶一點愉悅的情緒，陪大家一起走進這次展覽。」

張鈞甯替閨蜜范冰冰奪金馬影后開心落淚。（陳俊吉攝）

把自身當成是「聲音演員」去詮釋語音導覽工作的她特別形容這次挑戰像是一種新的聲音探索，「表演的聲音比較多層次，但導覽要更溫暖、帶一點光，像有一道亮亮的線牽著大家走進畫作裡。」值得一提的是，張鈞甯要當好展覽聲音導覽員的訣竅就是「走進畫裡」，她表示：「當我站在一幅畫前，我會先感受那個畫面的氣氛與心情，再用聲音把那個氛圍重新表現出來。」

張鈞甯希望觀眾戴上導覽耳機時，不只是聽她講解，而是能被她的聲音帶進藝術家創作的世界。談到演員與聲音導覽員的差異，她則給出成熟又直率的答案：「聲音導覽對我來說不難，反而很有趣，也能增加閱歷。如果未來有這類的合作，我真的很樂意繼續挑戰，大家可以多多找我喔！」

