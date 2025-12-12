閨密相約過夜 她慘遭性侵崩潰喊：一起騙我

台中發生一起令人震驚的性侵案，少女相約閨密到住處過夜，未料其男友竟趁機性侵閨密。（示意圖／翻攝自Pexel）





台中發生一起令人震驚的性侵案，少女小妮（化名）相約閨密欣欣（化名）到住處過夜，未料其男友阿宇（化名）竟趁機性侵欣欣，法院認定小妮並未參與，阿宇為單獨犯行，最終判處2年6月刑期。

根據判決書，阿宇與小妮為男女朋友，2023年8月10日，小妮相約欣欣到阿宇的住處見面過夜，未料，隔日凌晨1時許，阿宇趁房內燈光昏暗，撫摸欣欣上半身並性侵得逞，事後小妮開燈，欣欣當場大哭，立刻打電話向友人求助並報警。

調查指出，欣欣聲稱，「當時小妮一直盧，我才過去睡在旁邊，後來我還沒完全睡著，卻發現我睡在阿宇與小妮的中間，他們兩個一起脫我褲子，之後遭到性侵」、「我不知道小妮會一起騙我，小妮說她在睡覺不知道」。

不過小妮到庭否認知情或參與犯行，並稱房間很暗，沒看到兩人在做什麼，也沒有協助，對此欣欣也改稱「我忘記是阿宇脫的還是與小妮一起脫的，且我感覺到那個力量是兩個人的力量」。

法院審酌阿宇為綁鋼筋工人，本身力量強大，且欣欣驗傷診斷書顯示身體各部位均無明顯傷口，最終，法院認定證據不足，無法證明小妮有共同犯行，裁定阿宇單獨犯行，依強制性交罪判處2年6月刑期。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

