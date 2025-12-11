閨密穿「超低胸」勾引尪 人妻怒揭婚前荒唐行徑

人妻閨密探望時故意拉下胸前拉鍊。（示意圖／翻攝自pexels）





一名人妻生產3個月後，好友來探望她，卻頻頻關注她與老公的私生活，面對她老公時還拉下胸前拉鍊露出大片春光，讓她相當憤怒，認為閨密是在勾引老公，引發熱議。

一名女網友在社群平台Dcard分享，自己生產3個月後，久未聯絡的高中閨密要來探望她，原PO則事先表示只有她一個人會赴約，老公則留在家照顧孩子，但閨密卻不斷跳針問「為什麼不一起？」讓原PO感到非常困惑，見面當天，閨蜜穿著前拉鍊式低胸裝，不過將拉鍊拉上，並在聊天期間多次詢問許多隱私話題。

聚餐後原PO邀請閨密到家中看孩子，沒想到只是短暫上樓後回到客廳，便看見閨密已將原本拉起的拉鍊下拉露出胸部，並在原PO老公面前時不時以手調整衣物、往下拉動作，還主動彎腰幫忙倒汽水，讓看到這一幕的原PO感到相當憤怒。

準備離開時，閨密竟還提出希望原PO老公能單獨開車載她去火車站，最後則是，一家人一同出門送閨密，才結束此事。原PO表示，閨密當日帶來的禮物甚至是拆開的禮盒，讓她覺得非常的沒誠意，似乎是故意來誘惑她的老公。

原PO後續更新補充，結婚前她曾與老公和閨蜜一起出遊，閨密再三要求要住在一間房間，那天晚上，閨密則穿著一件真理褲，還不斷將屁股、胸部面對老公，當時也一度讓原PO非常憤怒。如今舊事重演，她發文詢問網友，閨密是否是在勾引老公，並且是否會封鎖這樣的人。

網友則紛紛表示「拜託遠離這種朋友」、「你這朋友也太噁心了吧」、「這朋友綠茶婊」、「露奶給你老公看又狂誇你老公，要小心這個未來綠茶了」、「我覺得就算你封鎖了，這人也是會找上你先生」、「慢走不送了⋯⋯」、「故意的啦。不然有這麼不知恥的嗎」。

