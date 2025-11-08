閨蜜反目成仇！李維維氣炸「楊謹華挑釁眼神」太厲害了

《看看你有多愛我》楊謹華（前）與古名伸「母女浴缸對決」掀話題。（晴天影像提供）

親子懸疑劇《看看你有多愛我》劇情進入白熱化，「網紅媽媽」楊謹華與飾演經紀人的紀培慧竟自導自演策劃一場「女兒綁架案」，原本只是為了炒作話題聲量，沒想到過程中狀況百出，最後竟失控反轉，變成她親手綁架了自己的母親。

談到這場戲，楊謹華笑說：「看到劇本時就覺得這段太有趣了。」她透露角色「怡安」其實是想修補母女關係，「只是一時之間真的沒能力解決，只好先把失控的媽媽『暫時關起來』，等大家都冷靜後再好好談。」

「網紅媽媽」楊謹華自導自演策劃一場「女兒綁架案」，劇情即將出現反轉。（晴天影像提供）

古名伸飾演楊謹華媽媽，被她「關」進浴缸，對這場戲印象深刻：「拿到劇本時我還在想，這樣的情節合理嗎？但拍攝當下我就被說服了。」她回憶那場長時間被綑綁在浴缸裡的戲份時表示：「這場戲不只是肢體上的挑戰，我能感受到『玉蘭』從憤怒、掙扎到理解的轉變，情緒真的非常真實。當嘴上的膠帶被撕下那一刻，我深刻體會到女兒的無奈，她不是狠心，而是想用最快的方式讓一切結束。」母女之間錯位的愛與壓抑多年的情緒全在這場戲中徹底爆發。

廣告 廣告

韋皙妍（右）與邵奕玫分別飾演年輕時期的楊謹華與李維維。（晴天影像提供）

劇中，楊謹華飾演的角色原是一名女團練習生怡安，眼看就要出道成名，卻因一場突如其來的車禍讓人生急轉直下，不僅夢想破滅，也與昔日閨蜜反目成仇。多年後兩人重逢，往日情誼早已化為劍拔弩張的對峙，火藥味十足。

戲外談到友情觀，楊謹華感性分享：「朋友在我人生中一直很重要，但隨著年紀增長，我覺得友情不需要時時黏在一起。真正的朋友，是在關鍵時刻會互相支持，保持剛好的距離，既自在又珍貴。」

古名伸劇中被女兒綁進浴缸、嘴巴遭膠帶封住，坦言長時間拍攝「情緒真的被打開」。（晴天影像提供）

飾演「前閨蜜」Lynn的李維維則表示，兩人多年後再碰頭，氣氛緊繃到極點，其中一場對戲讓她記憶猶新：「講完台詞後我氣得猛一回頭瞪她，沒想到謹華立刻即興回了一個表情，像在說『妳能拿我怎樣？』那一瞬間我真的氣炸。」她也大讚對方的臨場反應與爆發力，「太厲害了，整場戲瞬間升溫！」

在《看看你有多愛我》中，最讓人眼睛一亮的新亮點，是年輕時期的「怡安」與「Lynn」，分別由新生代演員韋皙妍與邵奕玫挑戰詮釋。首次參與戲劇演出的韋皙妍坦言壓力不小，「印象最深的是拍攝片頭時，穿著全黑芭蕾服登場。那是我人生第一次正式演戲，真的超緊張，幸好有天倫導演與小言導演的指導和鼓勵，才能順利完成。」與戲中閨蜜邵奕玫雖是初次合作，兩人卻一見如故，韋皙妍說：「我們一聊天就停不下來，在一起的時候很放鬆，感覺像是認識多年的好友。」

邵奕玫回憶起一場女團舞MV拍攝的戲份，「當天天氣超冷，我們咬牙賣力跳舞和表演，拍完那一刻真的有種產生革命情感的感覺。」現實中舞藝精湛的她，這回卻要挑戰「不會跳舞」的角色，讓她直呼挑戰十足，「我一直在鏡子前練習『肢體障礙』的感覺，還問大家『我現在看起來有沒有像不會跳舞了？』結果大家都說看起來還是很厲害，原來練過舞的身體想回到不會跳舞的狀態真的很難。」

《看看你有多愛我》每週日晚間8點，八大戲劇台獨家首播，OTT頻道則由中華電信MOD、Hami Video同步獨家播映，大陸騰訊視頻同步首播。香港、澳門由Now TV 同步獨家播映。12月1日起，新加坡Singtel劇樂酷全集上架，將於2026年2月3日起，在新加坡佳樂台播出。

更多中時新聞網報導

RSV傳染力強 高風險群快打疫苗

郭書瑤《何百芮》求脫單 槓上姚淳耀譜戀曲

黃鐙輝入圍金馬 把和妻女相處搬進銀幕