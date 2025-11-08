閨蜜反目成仇！李維維氣炸「楊謹華挑釁眼神」太厲害了
親子懸疑劇《看看你有多愛我》劇情進入白熱化，「網紅媽媽」楊謹華與飾演經紀人的紀培慧竟自導自演策劃一場「女兒綁架案」，原本只是為了炒作話題聲量，沒想到過程中狀況百出，最後竟失控反轉，變成她親手綁架了自己的母親。
談到這場戲，楊謹華笑說：「看到劇本時就覺得這段太有趣了。」她透露角色「怡安」其實是想修補母女關係，「只是一時之間真的沒能力解決，只好先把失控的媽媽『暫時關起來』，等大家都冷靜後再好好談。」
古名伸飾演楊謹華媽媽，被她「關」進浴缸，對這場戲印象深刻：「拿到劇本時我還在想，這樣的情節合理嗎？但拍攝當下我就被說服了。」她回憶那場長時間被綑綁在浴缸裡的戲份時表示：「這場戲不只是肢體上的挑戰，我能感受到『玉蘭』從憤怒、掙扎到理解的轉變，情緒真的非常真實。當嘴上的膠帶被撕下那一刻，我深刻體會到女兒的無奈，她不是狠心，而是想用最快的方式讓一切結束。」母女之間錯位的愛與壓抑多年的情緒全在這場戲中徹底爆發。
劇中，楊謹華飾演的角色原是一名女團練習生怡安，眼看就要出道成名，卻因一場突如其來的車禍讓人生急轉直下，不僅夢想破滅，也與昔日閨蜜反目成仇。多年後兩人重逢，往日情誼早已化為劍拔弩張的對峙，火藥味十足。
戲外談到友情觀，楊謹華感性分享：「朋友在我人生中一直很重要，但隨著年紀增長，我覺得友情不需要時時黏在一起。真正的朋友，是在關鍵時刻會互相支持，保持剛好的距離，既自在又珍貴。」
飾演「前閨蜜」Lynn的李維維則表示，兩人多年後再碰頭，氣氛緊繃到極點，其中一場對戲讓她記憶猶新：「講完台詞後我氣得猛一回頭瞪她，沒想到謹華立刻即興回了一個表情，像在說『妳能拿我怎樣？』那一瞬間我真的氣炸。」她也大讚對方的臨場反應與爆發力，「太厲害了，整場戲瞬間升溫！」
在《看看你有多愛我》中，最讓人眼睛一亮的新亮點，是年輕時期的「怡安」與「Lynn」，分別由新生代演員韋皙妍與邵奕玫挑戰詮釋。首次參與戲劇演出的韋皙妍坦言壓力不小，「印象最深的是拍攝片頭時，穿著全黑芭蕾服登場。那是我人生第一次正式演戲，真的超緊張，幸好有天倫導演與小言導演的指導和鼓勵，才能順利完成。」與戲中閨蜜邵奕玫雖是初次合作，兩人卻一見如故，韋皙妍說：「我們一聊天就停不下來，在一起的時候很放鬆，感覺像是認識多年的好友。」
邵奕玫回憶起一場女團舞MV拍攝的戲份，「當天天氣超冷，我們咬牙賣力跳舞和表演，拍完那一刻真的有種產生革命情感的感覺。」現實中舞藝精湛的她，這回卻要挑戰「不會跳舞」的角色，讓她直呼挑戰十足，「我一直在鏡子前練習『肢體障礙』的感覺，還問大家『我現在看起來有沒有像不會跳舞了？』結果大家都說看起來還是很厲害，原來練過舞的身體想回到不會跳舞的狀態真的很難。」
《看看你有多愛我》每週日晚間8點，八大戲劇台獨家首播，OTT頻道則由中華電信MOD、Hami Video同步獨家播映，大陸騰訊視頻同步首播。香港、澳門由Now TV 同步獨家播映。12月1日起，新加坡Singtel劇樂酷全集上架，將於2026年2月3日起，在新加坡佳樂台播出。
更多中時新聞網報導
RSV傳染力強 高風險群快打疫苗
郭書瑤《何百芮》求脫單 槓上姚淳耀譜戀曲
黃鐙輝入圍金馬 把和妻女相處搬進銀幕
其他人也在看
中職／陳傑憲出書自揭低潮期 盼球迷更理解球員
中華職棒統一獅隊長陳傑憲推出首部著作《突破極限的信念：從場內到場外，以球員的視角回望職棒生涯與世界棒球12強賽的關鍵時刻，他也在內容分享自己不為人知的心路歷程，希望讓球迷更理解球員。人間福報 ・ 1 天前
范國宸感受到重視肯定 與悍將達合約共識將續留
（中央社記者謝靜雯台北7日電）中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊野手范國宸季後取得自由球員（FA）資格，悍將今天發布新聞稿表示，已與范國宸達合約共識；范國宸說，感受到球團重視和肯定，決定續留富邦拚戰。中央社 ・ 1 天前
日職／認證古林直球強 小深田大翔還為小個子球員出聲
NPB日本職棒東北樂天金鷲今（8）在桃園亞洲職棒交流賽將和同企業的中華職棒樂天桃猿正面交鋒，盜壘王小深田大翔在今年球季與「台灣金孫」古林睿煬對決，7打數擊出2安打，雖然數據不差，他也認證古林的「直球很強」。人間福報 ・ 10 小時前
范世錡爆虐殺于朦朧！「姊姊」露面他私下真面目 讚趙露思超敬業
中國男星于朦朧9月過世至今，網路上流出許多關於他遭虐殺的畫面與音檔，外界普遍認為他死因不單傳，並且對事件仍充滿疑問。男星范世錡被懷疑是參與虐殺的共犯形象重創，新戲《許我耀眼》也遭抵制，演出同部戲劇的台灣女星安唯綾7日出席「萬海慈善讓愛閃耀名人公益創作競標義賣」聊到與范世錡的相處，低調不願透露太多細節。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
照顧母親多年千萬信託沒自己名字！三重男砍死胞姊
新北市三重昨（6）日下午發生一起家庭悲劇。位於三和路一段的一處高級社區住宅，60歲陳姓男子疑因未被家人列入千萬信託基金受益人，憤而持菜刀攻擊親姊妹，造成61歲姊姊胸部遭刺傷不治，55歲妹妹則全身多處刀傷住院治療中。中天新聞網 ・ 1 天前
馬斯克笑了！ 特斯拉股東會通過1兆美元薪酬方案
美國電動車大廠特斯拉股東，今天（7日）批准了一項薪酬方案，這項方案可能使目前已經是世界首富的執行長馬斯克，成為世界第一位「兆級富翁」。（戚海倫報導） 美國有線電視新聞網CNN報導，特斯拉宣布，超中廣新聞網 ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》平鎮、陽明上演科班對決 大聯盟與中職六隊球探全到場
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）在北部三重棒球場登場，最後一戰上演「科班對決」，由桃園市平鎮高中對上台北市陽明高中。現場不僅球迷熱情高漲，也吸引大聯盟與中職球探前來觀察，氣氛相當熱鬧。TSNA ・ 13 小時前
WBC》台灣絕對不是「低階」球隊！ 和田一浩：他們有不惜一切要贏的決心
2026世界棒球經典賽（WBC)即將在明年登場，台灣跟日本、韓國等隊都被分在C組，尤其日本隊賽事3月6日首戰就是對上台灣，這讓前西武獅隊強打者和田一浩警戒，希望日本隊不能輕忽台灣跟韓國，「他們實力沒有比較差」，以去年12強賽台灣奪冠就可以看得出來，「他們不惜一切要贏球。」TSNA ・ 17 小時前
中職／台灣球員開始往海外發展 平野惠一：想把人才留下培養後再輸出
中華職棒近日徐若熙、林安可都提出行使旅外自由球員的權利，其中林安可已經被日職球隊鎖定準備補進，對此中信兄弟總教練平野惠一表示自己認為是一件好事，此外更想看見未來的中職可以留住人才培養，再將人才向海外輸出。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
MLB》年底也有意入札 宋成文入選國家隊不多想：打敗日本更重要
培證英雄當家球星宋成文，近日入選韓國國家隊集訓名單，儘管年底也傳出有意入札挑戰大聯盟，但他今天受訪時卻表示，現在不會去在意美職球探的眼光，反而是將擊敗日本隊，作為頭號目標。宋成文近兩個賽季都在KBO繳出超過3成的打擊率，累積擊出45轟、進帳194分打點，還跑出46次盜壘成功，這讓他獲得不少大聯盟球探關注，《The Athletic》曾撰文稱，宋成文是一名多守位的內野手，過去兩季的打擊能力大幅提升。對於自己入札後能否獲得青睞，宋成文謙虛地說：「像金河成、李政厚、金慧成等前輩，早就在KBO成為頂級球員後才挑戰美國職棒，我只是最近兩年稍微表現還不錯的選手而已。」他表示，自己已經有年紀了，這是第一次也是最後一次挑戰MLB，也做好了可能不被選中的心理準備。宋成文近日也入選韓國國家隊的集訓名單，這兩天要和捷克進行熱身賽，下周末則是前往日本與日本武士隊再打2場比賽，他認為，目前當務之急就是要好好備戰明年3月的經典賽，他說：「我不會去意識美國職棒球探的目光，現在我穿著國家隊的球衣，最近在國際賽成績不好，對日本也是連敗中，這個時候，打敗日本更重要。」最近由職業選手參加的棒球國際賽事中，韓國遭遇日本已吞下麗台運動報 ・ 13 小時前
金鐘影后楊謹華台劇《看看你有多愛我》開播！《牠》IP新影集、韓劇《最後的夏天》新上架！｜ 11/7 追劇報報
本週追劇報報推薦作品片單有新科金鐘影后楊謹華演媽媽的家庭生活警世錄《看看你有多愛我》、美劇《牠：歡迎來到德利鎮》恐怖驚嚇指數衝新高！看邵雨薇挑戰惡女角色的台劇《人浮於愛》也來了！韓劇《善良的女人夫世彌》也能壓壓驚。戲劇排行榜上有名的陸劇《入青雲》看了沒？還有韓劇新鮮貨《最後的夏天》也登場！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
不滿金馬未列追思名單！于朦朧粉絲質疑「為什麼他可以」掀兩岸論戰
不滿金馬未列追思名單！于朦朧粉絲質疑「為什麼他可以」掀兩岸論戰EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
補充保費新制釀民怨 謝金河：施政要抓大放小、讓人民有感
衛福部健保補充保費收費改制引發民怨，行政院緊急喊卡。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，政府施政要抓大放小，讓人民有感。中天新聞網 ・ 6 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
新北男爭家產竟持刀刺死姊姊砍傷妹妹 「惡行重大」法院裁定羈押禁見
新北市三重區三和路一段前天下午發生手足為爭家產爆發家暴凶殺命案，60歲陳姓弟弟涉嫌持料理尖刀殺死姊姊、砍傷妹妹、誤傷妻子...聯合新聞網 ・ 11 小時前
曾馨瑩出席永齡銘馨盃 哽咽談婆婆「把我當女兒疼」
即時中心／林韋慈報導曾馨瑩今（8）日穿著一身白色素雅的套裝，出席「永齡銘馨盃」活勳，一開口就哽咽表示，「今天對我有一個特殊的意義，也帶著一點沉重的心情，大家都知道我的婆婆星期天離開了我們。」民視 ・ 11 小時前
桃園宗教文化與體育共榮「雙媽會」應援樂天奪冠成焦點
樂天桃猿隊勇奪 2025 年中華職棒總冠軍，拿下隊史第8座總冠軍、也是球團自樂天接手後的第一座冠軍。今(8)日上午，桃園市政府體育局長許彥輝、民政局副局長藍品畯，陪同樂天桃猿領隊牧野幸輝偕同前往桃園慈護宮向媽祖還願並報告奪冠佳績，感謝媽祖一路庇佑。 民政局表示，台灣大賽不僅是職棒比賽，桃園電子報 ・ 13 小時前
五月天大嫂團辣爆了！她靠長髮遮點 破尺度性感照流出
五月天的「大嫂團」個個亮眼，其中吉他手石頭的老婆「狗狗」路渟瀛，時常透過社群媒體分享生活點滴與自信美照，昨晚在IG曬出火辣近照，只以一頭長髮巧妙遮點，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。狗狗在貼文中有感而發地寫下：「這個世界已經有太多不誠實的人了，何不誠實地面對自己？我想要的其實更多，那就追求吧，why not。自由時報 ・ 20 小時前
劉詩詩帶6歲兒出門 靈活「打滾狂奔」網笑翻：人體小彈簧
大陸氣質女神劉詩詩與男星吳奇隆因戲結緣，婚後育有一子「步步」，夫妻倆婚後生活一向低調。近日她被拍到帶著6歲兒子外出聚餐，難得曝光的母子互動畫面引起熱議，小男孩活潑調皮、精力充沛，讓劉詩詩差點因追兒子而摔倒，場面既溫馨又逗趣。中時新聞網 ・ 8 小時前
連晨翔變「梟雄」笑喊能躲過米格魯！章廣辰接手早餐店不怕尷尬
【緯來新聞網】TVBS原創劇集《舊金山美容院》播出以來引發觀眾討論，最新劇情中角色進入社會邊緣人重返緯來新聞網 ・ 13 小時前