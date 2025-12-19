閨蜜婚姻觸礁介紹老公教她潛水 海裡游完換去床上游

〔記者黃佳琳／高雄報導〕洪姓女子和陳姓女子原本在同公司上班，陳女離職後，兩人還是持續保持互動良好；陳女因婚姻生活不順遂，洪女介紹陳女可以向老公黃男學潛水分散壓力，結果黃、陳兩人從海裡「潛」到床上，洪女得知此事氣炸提告求償100萬元，陳女雖坦承發生性行為，但辯稱是「酒後失身」，法官根據相關事證，判陳女應賠50萬元。

判決指出，洪女於2022年與交往多年的黃姓男子結婚，隔年6月，她得知陳女在婚姻生活中長期累積壓力，於是介紹她到老公開的潛水店學潛水；陳女學了幾次後漸漸喜歡上這項休閒活動，於是被黃男帶去考取潛水執照，同年9月，陳女通過潛水初階證照考試，取得執照後，也頻繁跟黃男一起下海倘佯於美麗的水世界中。

2022年12月，陳女潛水進階證照考試期間，在一次夜間潛水時，在伸手不見五指的漆黑海域感到害怕，此時黃男伸手十指緊扣安撫陳女，上岸後，兩人喝酒聊天時，黃男突然吻了陳女，陳女稍作拒絕後，兩人在酒精的催化下發生性行為，之後，兩人又相約環島旅行，或是參加國外潛水行程，也發生數次性行為。

陳女背叛閨蜜行為讓她心裡很不好受，一直想終止這段不正常的男女關係，但她長期處於婚姻困境，無法抵抗黃男的甜言蜜語，只好一直沉淪下去，直到洪女得知此事大爆炸，她向洪女道歉未獲原諒，也害自己身心出了狀況得尋求專業醫療協助。

高雄地方法院審理時，陳女泣訴自己的過錯，還說自己現階段工作收入不穩，難以負擔洪女求償100萬元的賠償金，但因洪女堅持告到底，法官根據陳女的自訴及相關事證，認定已侵害洪女的配偶權，因此判她應賠50萬元，可上訴。

