閨蜜必看！亞莉安娜曝《魔法壞女巫2》友情秘訣 期間限定奧茲國閨蜜拍照熱點

《魔法壞女巫：第二部》中辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）與亞莉安娜（Ariana Grande）的閨蜜情打動人心。UIP提供

《魔法壞女巫：第二部》辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）與亞莉安娜（Ariana Grande）的閨蜜情打動人心，對於主演辛西婭艾利沃來說，《魔法壞女巫：第二部》是信念與合作交織出來的結晶。她坦言：「你永遠無法掌控觀眾會從藝術中得到什麼體悟，但我們真的為了這部電影投注了所有的心血。」辛西婭艾利沃希望這部電影能從女主角艾法芭（Elphaba）的視角激勵觀眾，就算在艱難時刻，也要堅持為自己相信的事情繼續奮鬥。

辛西婭艾利沃也特別強調電影中關於友情的探討。她說：「我也希望這部電影能夠讓人們重新思考友情的本質，友情可以改變、成長和轉變，但是不代表它會破裂。」她認為，格琳達和艾法芭之間的關係就是最好的證明，她們的友情從來都沒有結束，而是持續演變，而這樣的演變反而讓她們都找到成為真正自我的力量。「我希望觀眾在觀看她們故事的同時，也會看到他們和朋友之間的友情。」

亞莉安娜指出，導演朱浩偉保持了奧茲國的規則，悉心塑造所有的角色，並且在他們身上找到深刻的人性。她認為朱浩偉的敘事手法，讓一些在沒有前因後果脈絡下看起來或許是「邪惡」的決定，在整部電影中變得可以理解。「他的心意貫穿在這兩部電影的每一個細節之中。沒有人能把這個故事說得比導演朱浩偉更好，他天生注定就要執導這兩部電影。」

《魔法壞女巫：第二部》期間限定「電影主題裝置區」

為了凸顯閨蜜友誼的主題，《魔法壞女巫：第二部》也在美麗華大直1F海景大道打造期間限定「電影主題裝置區」，自11月17日至12月4日限時登場，邀請民眾走進奧茲國世界，親身體驗艾法芭與格琳達之間最動人的友情。整體裝置以粉紅配綠的色調為主軸，重現電影中兩位女巫從衝突、理解到並肩同行的情誼。

《魔法壞女巫：第二部》在美麗華大直1F海景大道打造期間限定「電影主題裝置區」。UIP提供

裝置區入口以「牽我的手」揭開序幕，艾法芭與格琳達分別立於兩側伸出手，象徵彼此支持的羈絆，邀請閨蜜們牽起她們的手，一起踏上黃磚道，走進奧茲國的魔法世界。「閃閃惹人愛」體驗區，牆面呈現兩位主角截然不同的態度宣言：艾法芭的堅韌與真誠、格琳達的光芒與善良，觀眾可在此找到最能代表自己與好姊妹的能量語句，拍下獨一無二的魔法宣言照。

拍照熱點還原婚禮浪漫場景

另一大亮點「格琳達與費耶羅的婚禮」還原奧茲國最受矚目的浪漫場景，粉嫩色調佈置搭配精緻婚禮細節，讓人彷彿置身電影劇情。空中浮現的「大巫師騙人」成為全區最神祕的彩蛋，引領觀眾提前窺見翡翠城背後隱藏的驚人真相。

《魔法壞女巫：第二部》在美麗華大直1F海景大道打造期間限定「電影主題裝置區」。UIP提供

「粉綠交匯」秘密空間，場內設置魔法掃帚鞦韆，搭配滿室星點燈光閃爍，宛如置身夜空飛翔的魔法瞬間，讓影迷與好姊妹一起拍下屬於彼此的閃亮回憶，為這段魔幻旅程畫下最動人的句點。也有LINE貼圖可免費下載https://line.me/S/sticker/36355



