閨蜜探嫩嬰「穿深V」勾人夫 狂彎腰「洩猛料」妻氣炸！

不少人都有感情深厚的好閨蜜，長年維繫情誼，陪伴彼此走過結婚、生子等人生的重要時刻。近日1名女網友發文分享自己近期生完小孩，多年沒聯絡的高中同學突然來探望，竟然穿著清涼，不僅說話讓她不適，還在她老公面前頻頻展現好身材。閨蜜誇張行徑曝光，網友看傻怒轟「拜託遠離這種朋友」、「也太噁了吧…」。





閨蜜來探望原PO，身穿拉鍊式的深V服飾赴約，在原PO老公面前頻頻展現好身材。（示意圖與本事件無關／左圖AI生成圖、右圖翻攝畫面）

原PO在Dcard發長文，表示自己有1位高中同學，2人曾是感情非常好的閨蜜，不過已經多年沒聯絡。原PO近期生完小孩，這位閨蜜突然來訪探視，便相約在外聚餐。當天閨蜜身穿拉鍊式的深V服飾赴約，用餐期間狂問私密問題，包括餵母乳身體變化、婆婆如何、是否重男輕女，以及老公會不會幫忙育兒做家事等問題。閨蜜用餐完，還來到原PO家中抱小孩，趁原PO短暫離開，竟然在原PO老公面前拉開上衣拉鍊，不斷調整衣服，秀出好身材。原PO回來撞見這一幕，生氣隔開2人，沒想到動作頻頻的閨蜜搶著倒飲料，刻意彎腰倒飲料，還喊「我打不開汽水」，原PO見狀氣到趕緊把嬰兒塞入對方懷中。

閨蜜來探望原PO，竟然在原PO老公面前拉開上衣拉鍊，不斷調整衣服，還刻意彎腰倒飲料，秀出好身材。（示意圖與本事件無關／左圖AI生成圖、右圖翻攝畫面）

原PO透露，閨蜜結束訪視後，還問原PO老公是否能開車載她到火車站搭車，且閨蜜送出的禮物還是家中吃剩的牛舌餅，總總話語、行為讓原PO極度不適。貼文一出，引發熱烈討論，大票網友口徑一致，留言狠批「拜託遠離這種朋友」、「你這朋友⋯也太噁心了吧」、「沒有邊界感，遠離、絕交」、「慢走不送了」、「故意的啦。不然有這麼不知恥的嗎」、「也太噁了吧……這根本就不是朋友」、「直接封鎖了啦～你這邊心軟 當心老公轉身就硬了」、「趕快遠離，就是有問題，而且還叫你老公載？！這根本是想製造機會」、「拜託你馬上封鎖她！這種朋友真的不缺！」、「拜託直接保持距離」、「在人妻老公面前這樣真的很不妥」、「這行為真的很可疑，遠離比較安心」。





