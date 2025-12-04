閨蜜范冰冰摘后 張鈞甯開心落淚

張鈞甯4日出席記者會，一襲碎花洋裝大展女神魅力。（陳俊吉攝）

張鈞甯4日出席「維也納美景宮百年花繪名作展」記者會，一襲碎花洋裝散發女神魅力，首度跨界扮「聲音導覽員」。她和范冰冰從2012年拍攝《武媚娘傳奇》結為好友，閨蜜情13年不散，范冰冰日前奪下金馬影后，她在典禮隔天一早傳訊恭喜，替閨蜜開心落淚。

范冰冰在電影《地母》洗盡鉛華、摧毀臉蛋，奪獎時喜極而泣，張鈞甯傳訊時也哭到化妝師拿衛生紙拭淚，但對於對話內容賣關子：「祕密不告訴你們。」她解釋落淚原因：「我們都是演員，為了自己表演很努力，看到朋友得獎一瞬間會很開心。」

廣告 廣告

穩交柯汶利不急婚

張鈞甯和馬來西亞導演柯汶利穩交2年，事業心極重的她，婚事還沒放在行程表上，2人合作電影《默殺》近期上映，眾人拱可以手牽手宣傳，她笑說：「也不用吧，我們電影類型這麼嚇人。」

她過往曾跟邱澤傳緋聞，上周邱澤跟許瑋甯世紀婚禮引起轟動，張鈞甯一聽到「上周」關鍵字，連忙表示5天都在飛，甚至懷疑自己職業是空姐，「我知道他結婚，非常恭喜跟祝福，好像不用特別透過什麼去說。」被問有沒有收到喜帖？她尷尬一笑：「沒有耶。」

她近幾年經營經紀公司當老闆，把自己當媽媽一樣，手把手帶新人，日前旗下藝人詹子萱被傳耍大牌，她跳出來力挺，「子萱個性很誠懇的人、做事很認真，是我完全不用擔心的小朋友，對於傳聞滿相信她的，看到就抱一下，安慰她不要放心上。」

她以過來人為經驗分享，之前自己被寫到緋聞或不是事實就會難受，勉勵子弟兵：「做的事情永遠比說的重要，一直這麼做的時候，大家會看到並懂你，不用太在意大家的言論。」