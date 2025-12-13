閨蜜被騙共床！少女助男友「脫內褲插入」 竟喊：不知道耶我在睡覺

（社會中心／綜合報導）台中市發生一起三人同床引發的性侵疑雲。一名沈姓綁鋼筋工人與其未成年女友，將另一名女子 A 女約至大里區住處過夜。豈料在三人同床共枕之際，沈男涉嫌趁 A 女入睡時，強行脫去其衣褲並實施性侵。雖然檢方懷疑沈男與女友是聯手設局並合力脫褲，但法院審理後認為證據不足以證明女友參與犯案，最終依強制性交罪判處沈男 2 年 6 月徒刑；至於涉案少女，少年法庭則裁定不付審理。

根據檢警調查，沈男與未成年女友在交往期間結識了 A 女。案發當晚，兩人邀約 A 女至住所見面，深夜時分三人擠在同一張床上就寢，A 女被安排睡在兩人中間。A 女指控，過程中沈男先是撫摸其胸部，儘管她當下出言制止，但隨後仍遭人強行褪去外褲與內褲，並慘遭沈男性侵得逞。

示意圖／三人同床共枕之際，趁閨蜜入睡時，強行脫去其衣褲並實施性侵。（擷取自 免費圖庫freepik）

A 女在驚恐中崩潰大哭，並立即聯繫友人求救報案。她向友人泣訴：「少女叫我穿好衣服並跟我道歉，我不知道她會一起騙我，她推說是睡著了不知情。」檢方起訴時指出，沈男與女友具有犯意聯絡，是兩人合力從兩側將被害人褲子脫下，以遂行強制性交。A 女在庭訊時也證稱，當時是少女堅持要她過去睡，且感覺脫褲時是「兩個人的力量」，質問：「少女就躺在旁邊，不然會是誰？」

然而，該名少女在審理中堅決否認，表示當時房間昏暗，她並未協助脫褲，也沒看見沈男對 A 女做了什麼。法院審酌後認為，沈男從事綁鋼筋工作，臂力本就優於常人，不能僅憑被害人主觀感覺到的「力量強度」，就斷定少女有參與脫褲行為。

此外，法官檢視通訊紀錄發現，雖然 A 女與少女曾提及「3P？」等字眼，但後續並無具體討論或計畫，無法證明少女有積極參與性交的意圖。加上 A 女身上並無明顯的抵抗傷痕或皮膚摩擦痕跡，難以佐證少女有協助壓制或施暴，因此認定此案應為沈男單獨犯案。

台中地院審結，考量沈男已與被害人達成調解，且過去素行尚可，依刑法第 59 條予以減刑。但法官強調，沈男為滿足一己私慾，趁友人借宿之際侵害其性自主權，惡性非輕，最終依強制性交罪判處其 2 年 6 個月有期徒刑。

