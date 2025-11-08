閨蜜謝侑芯慘死！雪碧「仲介女模赴新馬」歷史再被挖 本人發聲了

娛樂中心／綜合報導

雪碧被傳曾介紹女模到新馬工作。（圖／翻攝自IG）

「護理系女神」謝侑芯赴馬來西亞工作卻在當地驟逝，不只牽扯到歌手黃明志，就連同為網紅的閨蜜雪碧也被認為是介紹者，對此，雪碧發聲否認，然而，面對自己再度躍上新聞版面，雪碧也忍不住在社群中寫下心聲。

根據《鏡週刊》報導，有部分模特兒回憶雪碧曾在群組張貼訊息，要介紹他們到新加坡花場工作，並透露保底六萬，而自己也會陪同上班，相關訊息再度引發討論，雪碧本人今（8日）不只發文寫下「be yourself」（做你自己），還提到當自己爆出新聞時，「就可以知道誰是真的好朋友了」，同時感謝所有關心她的人，「因為你們懂我」，一席話道出真實心聲。

雪碧在社群中道出心聲。（圖／翻攝自IG）

其實，謝侑芯離世起初被研判為心臟相關疾病，但沒想到兩週後，命案迎來重大轉折，馬來西亞警方證實會朝謀殺案偵辦，對於外界質疑辦案效率，馬來西亞內政部長拿督斯里賽夫丁也給出解釋，強調案件分類的程序必須經過嚴謹的評估，認為調查方向不會只有一個，唯有整個調查結束後，才能定稿調查報告，「這就是整個調查的流程」。

