閨蜜變「水底小三」與丈夫大搞人魚戀 水裡激戰到住處頂樓...人妻崩潰求償百萬
高雄一名洪姓人妻好心介紹陳姓女同事學習潛水舒壓，沒想到竟是「引狼入室」，與洪女的潛水教練丈夫發展出「水底情緣」，兩人不僅在夜潛時於深海十指緊扣，更從潛水店客房、環島摩鐵、出國旅遊一路激戰到人妻住處頂樓，偷情長達一年。洪女發現後心碎提告向閨蜜求償100萬元。高雄地院審理後，認定陳女侵害配偶權情節重大，判她應賠償洪女50萬元。可上訴。
判決指出，洪女與陳女原是某房屋仲介公司同事，感情甚篤。洪女2022年與黃男結婚，2023年6月間，她見陳女生活壓力大，好心介紹她到丈夫黃男經營的墾丁潛水店學習潛水，希望幫她緩解壓力，不料「好心被雷親」，兩人竟暗生情愫共同背叛她。
洪女在丈夫手機通內容中發現，2023年12月間，陳女與丈夫在潛水進階證照考試期間發展出明顯親密互動，進行夜間潛水時，丈夫黃男在水中與陳女「十指緊扣」，上岸後兩人在潛水店內喝酒聊天，黃男就親吻陳女，隨後兩人同床共眠，並於隔天清晨發生性行為，事後還一同前往藥局購買事後避孕藥。
她表示，自此兩人姦情一發不可收拾，透過Instagram以「閱後即焚模式」互通私密對話，並以「大熊」、「小倉鼠」等親密暱稱互稱，還刻意刪除紀錄。去年1月兩人甚至環島旅行，連續多日同住並發生多次性行為，黃男還預先購買情趣內衣與按摩棒使用。同年2月，丈夫謊稱要回恆春潛水，實則與陳女在高雄御宿汽車旅館共度春宵。即便在洪女與黃男赴日家庭旅遊期間，兩人關係也未中斷，去年10月，兩人參加潛水店海外行程到峇里島，在黃男房間內發生關係；去年12月，陳女也與黃男在洪女位於高雄住處的頂樓天臺發生性行為。
法院審理時陳女坦承與人夫發生性行為，但辯稱自己是被動一方，首次發生關係是因酒精催化，且事後深感懊悔，曾想終止關係，但因自身婚姻困境，對黃男的甜言蜜語產生依賴。她強調，自己因此事罹患憂鬱症，且收入不穩，無力負擔巨額賠償。
法官審理後，認定陳女明知黃男為友人丈夫，仍與其發生多次性行為，交往親密，已嚴重侵害洪女的配偶權，破壞婚姻圓滿幸福，情節重大。經審酌雙方學歷、收入、侵害程度等情況，認為洪女請求精神賠償50萬元為適當，全額判准。
