閩南傳統藝術巡演 明華園《三抄府》12/26桃園慈護宮登場





為推廣閩南與傳統民俗藝術，桃園市政府文化局主辦的「2025閩南傳統藝術巡演」將於12月26日（星期五）晚間7點，在桃園慈護宮（桃園市桃園區復興路275號）廟埕廣場熱鬧登場！本場演出特別配合慈護宮115年新春開運添福燈活動，邀請明華園黃字戲劇團演出精采好戲《三抄府》，歡迎市民朋友共同欣賞傳統藝術風華！

明華園黃字戲劇團由明華園第三代陳子陽領軍，於1999年正式成軍，活躍於民間節慶廟會、建醮慶典、文化場域與兩岸學術交流演出，也曾應大專院校邀請演出與師生交流，累積豐富的演出經驗，表演形式不僅沿襲南部歌仔戲外台戲「緊、迭、快」的演出方式，並結合現代劇場的觀念，融入許多新式的表演風格與型態，也為臺灣歌仔戲注入一股新的生命。

閩南傳統藝術巡演 明華園《三抄府》 12月26日慈護宮登場

本次演出明華園黃字戲劇團帶來精彩好戲《三抄府》，故事起自孫臏與龐涓相識於雲夢山，雖為同門師兄弟，但龐涓忌憚孫臏的才能，在龐涓出仕魏國，擔任魏惠王之將軍後，派人將孫臏騙至魏國，且捏造罪名將孫臏處以臏刑，為了保住性命孫臏便開始裝瘋，魏國大夫朱亥看出孫臏裝瘋，所以對其施以援手，將孫臏帶回家中，卻引得龐涓多次抄府。全劇唱作俱精，優美的身段與唱腔，展現歌仔戲的絕佳魅力。

文化局表示，市民朋友可以攜家帶眷，於12月26日晚間齊聚桃園慈護宮，一同欣賞精采的歌仔戲，在秋天的晚上感受閩南文化的深厚魅力。

