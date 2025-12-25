閩南狼唱「求你快點打」算鼓吹戰爭？陸委會早幫忙解套

閩南狼(左)唱「求你快點打」不算鼓吹武統言論？梁文傑(右)表示是這是反諷。（合成圖／資料照／陳俊吉、郭羽倫攝）

今年上旬發生陸配「亞亞」（劉振亞）因涉及武統言論遭檢舉，最終與恩綺、小微、錢麗等陸配陸續遭取消依親居留許可，遣返回大陸。政院日前通過國安法修正草案，鼓吹戰爭最高可罰100萬，但有人質疑閩南狼大唱「求你快點打」不用罰？原來陸委會早就曾幫忙解套。

行政院於18日通過〈國家安全法部分條文修正草案〉，明定任何人不得以文字、圖畫等公開鼓吹外國、大陸地區等對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權，違者最高處新台幣100萬元罰鍰；現役軍人或公務員故意犯國安法者，加重其刑至2分之1。在政院宣布的記者會上，政委馬永成強調，「任何鼓吹戰爭的行為都必須法律禁止，所以鼓吹武力統一，包括鼓吹我們去攻打其他國家」。

廣告 廣告

YT頻道《卡提諾狂新聞》22日最新一期節目第3大新聞談及此事指出，親綠饒舌歌手閩南狼曾唱「我要反攻大陸去」、「必須動用武力」，還有「你到底打不打」、「求求你快點打」；綠委沈伯洋演講時曾直言「中國的飛彈打過來，其實對我們有很大的幫助」。

狂新聞酸「OK沒事啦，黨都說了一看就知道是反串？畢竟法律只對『黨外人士』有用，只有黨才可以賣亡國感，其他人說就是違法犯紀！」並舉出陸配亞亞3月25日遭驅逐出境後，有人拿閩南狼的「求你快點打」言論質疑陸委會雙標，根據《華視新聞網》3月27日報導，當時陸委會副主委梁文傑表示，這很明顯就是反諷、反串，與歌手黃明志歌曲〈玻璃心〉、〈龍的傳人〉差不多，正常人一眼就知道在反串。

YT網友留言「歷史總是會打臉某些愛說謊的人，只是有些人是衝上去要求人家打，硬是自己跟自己玩雙標...還過不去。」直批綠營雙標。

【看原文連結】