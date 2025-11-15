閩南狼才遭中國通緝！認了「中共官員親自聯繫」內容全抖出

政治中心／周希雯報導

中國公安局近期動作頻頻，繼通緝綠委沈伯洋後，前（13日）再對反共網紅八炯（溫子渝）、閩南狼（陳柏源）發布懸賞公告，聲稱要蒐集2人「犯罪線索」，將視情形給出最高100萬台幣的獎勵；社群隨即更出現「斬殺陳柏源」行動處，行徑相當囂張。沒想到閩南狼爆出，如今中國已有官員親自聯繫他，甚至有人約出來敘舊，不過他一眼就看穿背後用意。

閩南狼被中共通緝後，近日在政論節目《關我什麼事》透露，許多人為了懸賞獎金、正在努力挖出他的「犯罪線索」，包括先前在中國認識的朋友，都會轉發懸賞公告給他、並試探性詢問「這個是你嗎？」接著開始噓寒問暖，「最近怎麼樣？」最後再試圖邀約，「要不要出來喝茶？」、「出來喝個咖啡，想找你簽名拍照」，不過種種招數他都已經看穿，「就是蠻嗨的...這種實際上就是要賞金的」。

閩南狼遭中國懸賞通緝！認了中共「大咖官員親自聯繫」陰謀全揭：蠻嗨的

閩南狼透露，許多在中國認識的朋友最近都傳訊息給他、試圖約他出來見面。（圖／翻攝「泉州市公安局」官網）

至於中國官方是否有人已前來聯繫，閩南狼坦承，許多過去認識的中國官員，也發了訊息給他，「因為我的微信沒有被封，他們就有很多人傳通緝令給我，什麼文旅局局長、公安都有」，包括他先前因就讀華僑大學、在泉州待了6年，也見過當地的公安局局長，泉州對閩南狼擁有一定的了解。種種好友與官員的訊息中，除了有不滿他「背叛中共」內容，也有「叫我回頭是岸，改邪歸正吧，回去陳氏宗堂前跪好，叫我認祖歸宗、向祖宗懺悔，這種情緒性字眼」。

閩南狼坦承，如今也有中國官員聯繫他。（圖／民視新聞資料照）

閩南狼以過往對中共了解，認為所謂「全球大追捕」不太可能，除非他自己頑皮跑去敏感性高的國家，「那可能會被抓」；反之若是到與台灣友好的國家，基本不可能被逮捕。不過閩南狼也說，中國此舉可能只是在打輿論戰，所以即使真的有人蒐集證據，然後去找當地公安討懸賞，「可能這些公安都不太會理他們，不會發什麼錢」。對於有藍委建議，陸委會帶閩南狼「去中國解釋一下」，閩南狼直接笑說「這個很尬」，猜測到時中國可能不會把他上銬，而是提出更大利益讓他再度成為統戰模版，「我回來後變得像陳之漢那樣的人，然後開始講一大堆聽不懂的話」。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：閩南狼才遭中國懸賞通緝！認了中共「大咖官員親自聯繫」陰謀全揭：蠻嗨的

