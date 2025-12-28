程銀生

記得我上小學二年級的時候，我就跟父母說，我想要有一雙涼鞋。那年頭，家裏特別窮，溫飽都成了每天全家犯愁的事，哪里還有錢去買涼鞋。父親又不忍心徹底回絕我，無奈而又自言自語地呢喃：你又不會寫信，要是能寫一封信給你在上海工作的表爺，或許還真的能想得到一雙涼鞋呢。

父親只是隨便說了說，我卻把“給上海表爺寫信要一雙涼鞋”的事當真了。

於是，我拿起鉛筆和紙，圍繞著我要涼鞋的事，東倒西歪地寫了幾句話，按照父親的提示填好信封，由父親送到街上郵局寄給了上海的表爺。

大概半個月左右，我收到了上海表爺的回信，信中講他已經給我買了一雙黃色的皮涼鞋，馬上就會通過郵局寄給我。表爺在信中還鼓勵我要好好學習，好好讀書，將來成為對家庭對社會都有用的人！

初中學歷的表爺，鋼筆書法漂亮，文字也很優美，情真意切，而且又慷慨相助，成了我頂禮膜拜的心中偶像！

幾天後，我真的收到了從上海寄來的涼鞋。

我如願以償，喜悅之情在我幼小的心田流淌，我暗下決心：要好好念書，報答表爺，報答父母，要努力成為對家庭和社會都有用的人！

現在，我才終於明白，小時候這件看似不經意的事，卻給我播下了閱讀、寫作和愛的種子，終生受益！

那時候，社會物力維艱，除了簡單的幾本課本外，所讀課外書籍也很有限。我讀二年級時，姐姐也在讀五年級，班級是複式班，我跟姐姐在同一個教室，一門功課同一個老師授課。老師給二年級同學上課時，五年級同學就先自己看課文；老師給五年級同學上課時，二年級同學就自己溫習教材。實際上，我是在聽二、五兩個年級的課。這種情形大概持續了兩年時間，後來校舍增加了才有所改善。

我在小學所讀的課外書少之又少。印象最深的是，班主任兼語文老師花了好幾個課時，給我們聲情並茂地解讀了《一塊銀元的故事》，其中的許多情節深深地打動了我的心！此外，高玉寶的《我要讀書》，大大增強了我的閱讀興趣和決心！《誰使我落得十指九殘》這一篇，使我初步瞭解了資本家的險惡本質。

轉眼一下，我就進了初中，姐姐也進了高中，課外閱讀的環境也好了不少。課外閱讀的書籍猛然增加了很多，結合課堂學習，我相繼讀到了《小兵張嘎》《閃閃的紅星》《野火春風鬥古城》《南海長城》《鐵道遊擊隊》《敵後武工隊》《暴風驟雨》《西沙兒女》三部曲、《鋼鐵是怎樣煉成的》等。

上高中後，因為要配合高考，課外閱讀量相應減少，但我也適當閱讀了相關四大古典名著如《紅樓夢》《水滸傳》《西遊記》《三國演義》等部分章節，也閱讀了《聊齋志異》《儒林外史》等部分內容。

長期堅持並廣泛閱讀，不僅增加了知識量，也培養了自己更加濃石子的閱讀興趣。久而久之，慢慢地，閱讀已經成為一種習慣，成為學習生活的一個重要組成部分，成為人生的一種常態。

閱讀能夠催生並促進寫作。一代偉人毛澤東，從小就喜歡並酷愛閱讀，並且勤於思考和寫作。他從湖南第一師範畢業後，到了北大圖書館謀了一個管理員的差事，並借此機會潛心大量閱讀。他在後來寫的一篇雄文《中國社會各階級的分析》，成為《毛澤東選集》第一卷的開篇之作。這是一篇研究社會、分析社會的最經典文章，現代當代社會學家都難以望其項背。

寫作更能帶動閱讀。同樣也是毛澤東，由於革命工作和寫作的實際需要，他一生閱讀的古今中外的各類書籍很多，據後來其身邊工作人員統計，他在中南海菊香書屋閱讀並收藏的圖書約十萬冊。其中，就《資治通鑒》這本書足足讀了十七遍。

可見，他老人家的一生，既是革命的一生，也是閱讀的一生。

耕讀文化是中國傳統文化最重要表現形式。中國傳統農耕文明延續幾千年，。古人讀書讀到“頭懸樑錐刺股”；因為家裏窮向藏書人家借書而又要馬上歸還，發生了“談遷抄書”；為了抓緊和節約利用時間，找到了“三上三餘”的讀書方法；為了在晚上能讀到書，竟然“鑿壁偷光”。

古人崇尚“讀讀讀，書中自有黃金屋；讀讀讀，書中自有顏如玉”，從追求名利的角度出發，閘述讀書的重要性。後來，人們又提倡“讀萬卷書，行萬裏路”，強調讀書與實踐的關係。在書香桐城，人們至今仍然念念不忘“窮不離書，富不丟豬”，其中更加強調讀書的重要性！

關於讀書的好處，仁者見仁，智者見智。在我看來，讀一本好書，就是在與高尚的人對話。

讀書有廣泛閱讀和深入閱讀之分。所謂廣泛閱讀，是從橫向獲取知識面講的，所謂深入閱讀，是從縱向獲取知識的深度而言的。當代閱讀，既要講閱讀的廣度，又要求得閱讀的深度，先“博”後“約”，“由博返約”。

我經歷了曲折坎坷的閱讀歷程。經過小學、初中、高中的幾個不同閱讀階段體驗後，我又經歷了漫長的“馬拉松式閱讀長跑”。先是到省城教授身邊“靠班”閱讀，後又到京城在院外蹭課“旁聽”，後又經歷了“讀萬卷書，行萬裏路”的遊走式閱讀，這其中的每次經歷，都仿佛使我脫胎換骨，由知識量的不斷增加，進而發生認識的質的飛躍和昇華。

多年來，我廣泛而又深入閱讀了《現代社會學》《發展社會學》《社會研究方法》《社會學概論》《中國農村社會學》《文學通論》《新聞採訪學》《哲學》《政治經濟學》以及道學和佛學等內容，在《老子的幫助》和《莊子的享受》中，充分感悟到閱讀的快樂和人生的美好！

人生不如意處常有八、九，也正是這些不如意，才造就了真正意義的“如意人生”！老天爺總是吝嗇的，她給了此，就不給予彼。她給你關上一扇窗，她必然也會給你打開另一扇窗。通過長期持久的閱讀，就會漸漸體會到這個道理。

我通過持之以恆地不懈閱讀與思考，對一些社會現象進行過深入分析和思考，得出了一些結論性的認識，獲得了學界和政府的高度重視和釆納。

一個肯於閱讀和善於閱讀的民族，才是一個有希望的民族！

由農耕文明所孕育的中華民族耕讀文化已經進入了一個嶄新時代！這是一個全民閱讀的大好時代！星羅棋佈的農家書屋和城市書店，為開啟民智、激發社區活力，提供最為給力的有效載體。今天的全民閱讀再也不必“頭懸樑錐刺股”了，再也不要“鑿壁偷光”了，再也不需“談遷抄書”了，人們可以端坐在明亮的書屋和書店裏，無憂無慮地盡情享受體面閱讀的愜意時光。時尚的網上閱讀，更能把延續幾千年的古老的閱讀方式“一網打盡”！

總之，“腹有詩書氣自華”，一個勤於閱讀並善於閱讀的人，經過文化的浸潤，一定會變得越來越有書卷氣。不信，你也試試唄。