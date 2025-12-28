閱讀之我見／程銀生
程銀生
記得我上小學二年級的時候，我就跟父母說，我想要有一雙涼鞋。那年頭，家裏特別窮，溫飽都成了每天全家犯愁的事，哪里還有錢去買涼鞋。父親又不忍心徹底回絕我，無奈而又自言自語地呢喃：你又不會寫信，要是能寫一封信給你在上海工作的表爺，或許還真的能想得到一雙涼鞋呢。
父親只是隨便說了說，我卻把“給上海表爺寫信要一雙涼鞋”的事當真了。
於是，我拿起鉛筆和紙，圍繞著我要涼鞋的事，東倒西歪地寫了幾句話，按照父親的提示填好信封，由父親送到街上郵局寄給了上海的表爺。
大概半個月左右，我收到了上海表爺的回信，信中講他已經給我買了一雙黃色的皮涼鞋，馬上就會通過郵局寄給我。表爺在信中還鼓勵我要好好學習，好好讀書，將來成為對家庭對社會都有用的人！
初中學歷的表爺，鋼筆書法漂亮，文字也很優美，情真意切，而且又慷慨相助，成了我頂禮膜拜的心中偶像！
幾天後，我真的收到了從上海寄來的涼鞋。
我如願以償，喜悅之情在我幼小的心田流淌，我暗下決心：要好好念書，報答表爺，報答父母，要努力成為對家庭和社會都有用的人！
現在，我才終於明白，小時候這件看似不經意的事，卻給我播下了閱讀、寫作和愛的種子，終生受益！
那時候，社會物力維艱，除了簡單的幾本課本外，所讀課外書籍也很有限。我讀二年級時，姐姐也在讀五年級，班級是複式班，我跟姐姐在同一個教室，一門功課同一個老師授課。老師給二年級同學上課時，五年級同學就先自己看課文；老師給五年級同學上課時，二年級同學就自己溫習教材。實際上，我是在聽二、五兩個年級的課。這種情形大概持續了兩年時間，後來校舍增加了才有所改善。
我在小學所讀的課外書少之又少。印象最深的是，班主任兼語文老師花了好幾個課時，給我們聲情並茂地解讀了《一塊銀元的故事》，其中的許多情節深深地打動了我的心！此外，高玉寶的《我要讀書》，大大增強了我的閱讀興趣和決心！《誰使我落得十指九殘》這一篇，使我初步瞭解了資本家的險惡本質。
轉眼一下，我就進了初中，姐姐也進了高中，課外閱讀的環境也好了不少。課外閱讀的書籍猛然增加了很多，結合課堂學習，我相繼讀到了《小兵張嘎》《閃閃的紅星》《野火春風鬥古城》《南海長城》《鐵道遊擊隊》《敵後武工隊》《暴風驟雨》《西沙兒女》三部曲、《鋼鐵是怎樣煉成的》等。
上高中後，因為要配合高考，課外閱讀量相應減少，但我也適當閱讀了相關四大古典名著如《紅樓夢》《水滸傳》《西遊記》《三國演義》等部分章節，也閱讀了《聊齋志異》《儒林外史》等部分內容。
長期堅持並廣泛閱讀，不僅增加了知識量，也培養了自己更加濃石子的閱讀興趣。久而久之，慢慢地，閱讀已經成為一種習慣，成為學習生活的一個重要組成部分，成為人生的一種常態。
閱讀能夠催生並促進寫作。一代偉人毛澤東，從小就喜歡並酷愛閱讀，並且勤於思考和寫作。他從湖南第一師範畢業後，到了北大圖書館謀了一個管理員的差事，並借此機會潛心大量閱讀。他在後來寫的一篇雄文《中國社會各階級的分析》，成為《毛澤東選集》第一卷的開篇之作。這是一篇研究社會、分析社會的最經典文章，現代當代社會學家都難以望其項背。
寫作更能帶動閱讀。同樣也是毛澤東，由於革命工作和寫作的實際需要，他一生閱讀的古今中外的各類書籍很多，據後來其身邊工作人員統計，他在中南海菊香書屋閱讀並收藏的圖書約十萬冊。其中，就《資治通鑒》這本書足足讀了十七遍。
可見，他老人家的一生，既是革命的一生，也是閱讀的一生。
耕讀文化是中國傳統文化最重要表現形式。中國傳統農耕文明延續幾千年，。古人讀書讀到“頭懸樑錐刺股”；因為家裏窮向藏書人家借書而又要馬上歸還，發生了“談遷抄書”；為了抓緊和節約利用時間，找到了“三上三餘”的讀書方法；為了在晚上能讀到書，竟然“鑿壁偷光”。
古人崇尚“讀讀讀，書中自有黃金屋；讀讀讀，書中自有顏如玉”，從追求名利的角度出發，閘述讀書的重要性。後來，人們又提倡“讀萬卷書，行萬裏路”，強調讀書與實踐的關係。在書香桐城，人們至今仍然念念不忘“窮不離書，富不丟豬”，其中更加強調讀書的重要性！
關於讀書的好處，仁者見仁，智者見智。在我看來，讀一本好書，就是在與高尚的人對話。
讀書有廣泛閱讀和深入閱讀之分。所謂廣泛閱讀，是從橫向獲取知識面講的，所謂深入閱讀，是從縱向獲取知識的深度而言的。當代閱讀，既要講閱讀的廣度，又要求得閱讀的深度，先“博”後“約”，“由博返約”。
我經歷了曲折坎坷的閱讀歷程。經過小學、初中、高中的幾個不同閱讀階段體驗後，我又經歷了漫長的“馬拉松式閱讀長跑”。先是到省城教授身邊“靠班”閱讀，後又到京城在院外蹭課“旁聽”，後又經歷了“讀萬卷書，行萬裏路”的遊走式閱讀，這其中的每次經歷，都仿佛使我脫胎換骨，由知識量的不斷增加，進而發生認識的質的飛躍和昇華。
多年來，我廣泛而又深入閱讀了《現代社會學》《發展社會學》《社會研究方法》《社會學概論》《中國農村社會學》《文學通論》《新聞採訪學》《哲學》《政治經濟學》以及道學和佛學等內容，在《老子的幫助》和《莊子的享受》中，充分感悟到閱讀的快樂和人生的美好！
人生不如意處常有八、九，也正是這些不如意，才造就了真正意義的“如意人生”！老天爺總是吝嗇的，她給了此，就不給予彼。她給你關上一扇窗，她必然也會給你打開另一扇窗。通過長期持久的閱讀，就會漸漸體會到這個道理。
我通過持之以恆地不懈閱讀與思考，對一些社會現象進行過深入分析和思考，得出了一些結論性的認識，獲得了學界和政府的高度重視和釆納。
一個肯於閱讀和善於閱讀的民族，才是一個有希望的民族！
由農耕文明所孕育的中華民族耕讀文化已經進入了一個嶄新時代！這是一個全民閱讀的大好時代！星羅棋佈的農家書屋和城市書店，為開啟民智、激發社區活力，提供最為給力的有效載體。今天的全民閱讀再也不必“頭懸樑錐刺股”了，再也不要“鑿壁偷光”了，再也不需“談遷抄書”了，人們可以端坐在明亮的書屋和書店裏，無憂無慮地盡情享受體面閱讀的愜意時光。時尚的網上閱讀，更能把延續幾千年的古老的閱讀方式“一網打盡”！
總之，“腹有詩書氣自華”，一個勤於閱讀並善於閱讀的人，經過文化的浸潤，一定會變得越來越有書卷氣。不信，你也試試唄。
其他人也在看
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 20 小時前 ・ 17
它是最傷腎醬料！醫示警：害人慘洗腎保命 醬油膏只排第二
國人習慣飲食沾醬料，對於慢性腎衰竭患者，醬料就像空氣般無所不在，但這些「靈魂醬料」往往就是把慢性腎友推向洗腎室的最後一根稻草。他點名5大傷腎醬料，嚴重程度依序為辣豆瓣醬、醬油膏、番茄醬、沙茶醬與沙拉醬。其中，辣豆瓣醬每百公克的鈉含量就高達7000毫克，無機磷含量約500毫克以上。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 38
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 23 小時前 ・ 15
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 16
挺台變歌頌中國！國安人士曝館長被榨乾下場
[NOWnews今日新聞]國安單位掌握情資，中共結合資本、演算法與網紅經濟，採取具高度情緒煽動力的「暴力行銷」模式，試圖從心理層面重塑台灣民眾的政治認知。據國安人士透露，網紅「館長」陳之漢已成為統戰單...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 168
總統當面喊選彰化縣長！ 謝衣鳳：願意挑戰
民進黨在31日將正式提名民進黨立委陳素月參選彰化縣長，總統賴清德今(28日)到彰化參香時，除了大力支持陳素月外，並感謝其他3位候選人「有風度」，對於國民黨人選未定，總統祝福國民黨立委謝衣鳳可以出線，謝衣鳳也鬆口「願意挑戰」。TVBS新聞網 ・ 1 小時前 ・ 21
台灣五人足球「慶祝哥」又提前慶祝！網傻「同1人發生2次」本人回應了
體育中心／綜合報導FF1台灣五人制足球一級聯賽季軍戰日前登場，桃園 FC 與新竹未來里宇宙聯激戰至 PK 大戰。過程中，新竹隊門將鄭凱鴻成功撲救後一度提前慶祝，未察覺皮球仍在場內，隨即遭對手補射得分，相關畫面在社群平台迅速流傳，引發討論。所幸該次失誤並未影響鄭凱鴻表現，他迅速調整心態，在接下來的關鍵 PK 時刻接連守住射門，最終協助新竹未來里宇宙聯以 5：4 擊敗桃園 FC，順利拿下 FF1 聯賽季軍。賽後，鄭凱鴻也透過社群平台回應了。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 6
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 190
「彈劾賴清德」最新網路投票太震撼 ！破14萬人怒表態
立法院26日啟動了對總統賴清德的彈劾案，正式定於2026年5月19日投票。針對此事件，有YouTube頻道啟動一項網路投票，結果顯示截至28日上午已有超過14萬人參與，其中93%的網友表達支持彈劾。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 293
地震後竹科路上大塞車！工程師深夜衝回公司
[NOWnews今日新聞]昨日晚間約11時宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台多地皆有感！不少民眾在睡夢中也被驚醒，而在地震後的另一邊，有人發現，竹科的工程師們又出動了，不少工程師已經在地震發生後開車趕...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 21
《黑白大廚2》金度潤曝「子瑜到店吃飯」！羞喊：很漂亮但怕女友吃醋
韓國米其林星級主廚金度潤在 Netflix 料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》中的表現而聞名，被暱稱為「賤兔主廚」，今（28）日抵達台灣接受媒體訪問，談到台灣女星周子瑜曾到他位於韓國的餐廳用餐，當時過程相當低調。金度潤表示，周子瑜是由香港友人Elkie莊錠欣介紹，他當下並沒有立刻認出周子瑜，因為自己對藝人明星不太熟悉，也覺得有點抱歉。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 8
潛力股名單公布！台股「市值大爆發」才剛開始要飆？不是記憶體...成長榜前九名都「這族群包了」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股正式寫下歷史新頁。26日整體總市值首度站上百兆元關卡，背後最大推手正是人工智慧浪潮全面引爆。今年以來，上市櫃公司...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 1 天前 ・ 173
坤達閃兵告假《玩很大》！網見「代班男星」驚喊：最強黑勢力
吳宗憲率領KID（林柏昇）主持的超人氣《綜藝玩很大》，迎來成軍11週年的輝煌時刻。回憶起過去這11年，靈魂人物吳宗憲坦言每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服；作為節目拚命三郎的KID則表示，自己非常享受節目每一個未知挑戰，期待能與觀眾一起邁向下一個11年。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 1 天前 ・ 46
1年新車停賣場被偷！ 車主冤：2鑰匙都在我身上
高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 76
不甩國民黨中央？何志勇提「1條件」才退選新竹市 高虹安回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導新竹市長高虹安遭控虛報助理酬金、加班費，日前二審判決大逆轉，貪污部分無罪，意即她可回到市長職位，明（2026）年競選連任也順勢解套。國民黨祕書長李乾龍昨（26）日定調，新竹市長確定禮讓現任不提名，藍白合又添一樁。不過，有意爭取提名的前國民黨發言人何志勇堅持，民眾黨要是承諾2028總統大選禮讓國民黨，他現在可立刻退選；而高虹安也對此做出回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 120
新北的選擇黃國昌？媒體人喊別鬧了：明眼人都看得很尷尬
民眾黨27日在新北新莊舉辦「為新北應援」活動，替宣布參選2026新北市長的主席黃國昌造勢，前主席柯文哲到場力挺，台上高喊黃是「新北的選擇」。媒體人詹凌瑀說，台上演得慷慨激昂，台下明眼人都看得很尷尬，什麼新北的選擇，別鬧了。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 210
強震嚇壞2寶爸衝房間找老婆！兒在客廳「滿臉問號」畫面曝
生活中心／楊佩怡報導昨（27）日23時05分宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的台灣東部海域，不少民眾紛紛慌張奔跑至1樓戶外空間，並紛紛在社群上傳紀錄到的危險瞬間。桃園一名2寶媽網友在社群上分享地震當下「爸爸的反應」，竟是第一時間衝去房間找老婆，留下兩個兒子在餐桌前滿臉問號，42秒畫面曝光後，至今吸引了超過65萬人朝聖。民視 ・ 9 小時前 ・ 12
目標價喊出400元！這「代工大廠」坐穩輝達GB300、微軟等供應鏈 投信不買單結帳65億猛丟第3週
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數本週（12/22~12/26）收在28556.02點，週漲859.67點、漲幅3.1%，據證交所籌碼動向，投信週賣超70.45億元，觀察...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3