閱讀力即競爭力 南投21校新世代閱讀計畫圓滿頒獎
閱讀力即競爭力，愈來愈多企業支持學童閱讀，南投縣府指導、草屯百峰扶輪社主辦的「114新世代閱讀與文化推廣計畫」，6日上午在草屯商工國際會議廳舉行頒獎典禮，現場匯集南投縣內21所國小校長、獲獎師生及在地企業代表近300人參與。本屆計畫規模再創新高，計有超過5,000名學子響應，見到如此多學童參與令人欣慰，充分展現南投縣推動「素養導向、多元學習」的卓越成效。
代表許淑華縣長出席的教育處副處長吳美玲表示，縣府近年積極投入閱讀資源，包括智慧圖書管理系統導入及圖書館環境提升。她強調看到孩子們從「有誰聽到座頭鯨在唱歌」談環境保育，從長腿叔叔談情感連結，代表著閱讀已不再只是靜態的吸收，而是轉化為解決問題與獨立思考的能力。
草屯百峰扶輪社長吳宗岳則提到，此計畫今年擴大至21所學校，特別感謝麥蛋糕、日寶醫療、福倫藥局等近30個在地企業與個人的慷慨支持。扶輪社希望透過提供獎學金與資源，成為孩子閱讀路上的「引路人」，讓南投的孩子即便身處偏鄉，也能擁有與國際接軌的視野。
獲獎學生代表分享深刻的閱讀體悟。其中有學生讀完「沒有尾巴的小美人魚」後感性分享我學會了接受自己的不完美，只要有勇氣，缺陷也能化為追夢的力量。評審黃秀莉博士指出，今年學生的作品品質極高，已能從故事情節延伸至「自我認同」與「社會關懷」，這正是閱讀教育最重要的核心意義。
此次活動呼應南投縣政府「永續實踐、放眼世界」的施政方針。主辦單位草屯百峰扶輪社與在地企業的合作，形成一個良好的社會支持網絡。服務計畫主委黃尹政表示，未來將持續擴大影響力，讓更多學校加入，讓閱讀成為南投孩子一生最重要的文化涵養與軟實力。
受獎學校包含炎峰、草屯、敦和、富功、僑光、虎山、碧峰、新庄、中原、北投、光榮、土城、雙冬、平林、坪頂、中寮、國姓、至誠、福龜、永康、及乾峰國小。活動在全體受獎師生與嘉賓的大合照中圓滿落幕，場面熱鬧溫馨。
