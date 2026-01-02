「閱讀原動力」 新北市圖泰山分館為身心注入新活力

跨完年，邁入新的開始，為了讓民眾在新的一年有嶄新的起點，新北市立圖書館泰山分館特別在1月份推出「閱讀原動力，2026年啟動計畫」系列活動，為親子、上班族規劃了結合「身心動力」的多元閱讀活動，希望大家都能有嶄新的身心健康生活，為新的一年注入能量，展開美好的第一頁。

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，新的一年開始，許多人都會為自己設定新年目標，希望能有新的突破和發展，可以超越過去的自己。為了幫助大家在新的一年裡，無論面對挑戰還是接受新機會，都能擁有正向的能量和強大的內在力，新北市立圖書館泰山分館特別規劃「閱讀原動力」系列活動，讓大家能為身心注入新活力，展現行動力，實現「新年新希望」。

廣告 廣告

新的一年，家長與孩子可以一起設定具體、可達成的新希望，1月10日「激發孩子內在原動力」親子講座，資深兒少專輔教師同時也是翻轉教育專欄作家菜桃老師，將和家長分享如何透過引導與鼓勵，培養出好學自律的孩子；1月26日「兒童正念正心—專注力小小練習生」，將教孩子如何以正念的態度應對情緒和挑戰，學習情緒調節、專注力與同理心；1月30日、2月6日「科學遊戲王一開啟孩子的探索引擎」活動，則透過好玩的科學實驗，激發孩子的學習動力。