「閱讀原動力」注入新活力 泰山分館幫你實現新年新希望





為了讓大家在新的一年有嶄新的起點，新北市立圖書館泰山分館特別於1月份推出「閱讀原動力，2026年啟動計畫」系列活動，為親子、上班族規劃了結合「身心動力」的多元閱讀活動，希望大家都能有嶄新的身心健康生活，為新的一年注入能量，展開美好的第一頁。

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，新的一年開始，許多人都會為自己設定新年目標，希望能有新的突破和發展，可以超越過去的自己。為了幫助大家在新的一年裡，無論面對挑戰還是接受新機會，都能擁有正向的能量和強大的內在力，新北市立圖書館泰山分館特別規劃「閱讀原動力」系列活動，讓大家能為身心注入新活力，展現行動力，實現「新年新希望」。

廣告 廣告

新的一年，家長與孩子可以一起設定具體、可達成的新希望，1月10日（六）「激發孩子內在原動力」親子講座，資深兒少專輔教師同時也是翻轉教育專欄作家菜桃老師，將和家長分享如何透過引導與鼓勵，培養出好學自律的孩子；1月26日（一）「兒童正念正心—專注力小小練習生」，將教孩子如何以正念的態度應對情緒和挑戰，學習情緒調節、專注力與同理心；1月30日（五）、2月6日（五）「科學遊戲王一開啟孩子的探索引擎」活動，則透過好玩的科學實驗，激發孩子的學習動力。

事業與健康兼具是許多上班族的希望，1月17日（六）「坐久救我！上班族超實用復健術」，專業物理治療師將教上班族透過簡單的運動，舒緩肌肉緊張，修復累積痠痛；1月18日（日）有「東方巨龍健身教官」之稱的作家應充明教練，則帶來「從年輕實用到老的居家運動鍛鍊」實用方案，告訴大家如何透過簡單不需器材的鍛鍊方式，在家也能有效運動，維持健康；1月31日（六）「AI時間複利工作法」，擁有1萬粉絲的IG知識型創作者，作家阿杰學長則將分享如何善用AI輔助工作，幫助學習與工作事半功倍。

另1月6日至1月20日還有有趣的「用閱讀為自己加油！」臉書活動，邀大家一起來設定新年閱讀目標，透過閱讀吸收源源不絕的能量，新的一年學習與工作更上一層樓。相關活動訊息及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢（http://www.library/. ntpc.gov.tw/），或洽詢電話：（02）29091727。





更多新聞推薦

● 強烈大陸冷氣團影響 中部以北低溫下探10度