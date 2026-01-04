閱讀原動力！泰山圖書館身心動力系列活動啟動

（記者陳志仁／新北報導）跨年後迎接嶄新一年，新北市立圖書館泰山分館1月推出「閱讀原動力，2026年啟動計畫」系列活動，結合閱讀、身心健康與行動力，規劃親子及上班族多元講座與體驗課程，陪伴民眾以充沛能量翻開新年第一頁。

圖／泰山分館推出「閱讀原動力，2026年啟動計畫」系列活動，讓大家能為身心注入新活力，展現行動力，實現「新年新希望」。（新北市立圖書館提供）

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，新的一年許多人都會為自己設定目標，期待突破自我、迎向新挑戰；泰山分館以「閱讀原動力」為主軸，透過閱讀結合身心動力的活動設計，協助民眾在面對新機會與挑戰時，培養正向能量與行動力，實踐「新年新希望」。

1月10日推出「激發孩子內在原動力」親子講座，由資深兒少專輔教師、翻轉教育專欄作家菜桃老師分享如何透過引導與鼓勵，培養孩子的自律與學習動機；1月26日「兒童正念正心—專注力小小練習生」，引導孩子以正念方式面對情緒與挑戰，培養專注力與同理心；1月30日及2月6日的「科學遊戲王—開啟孩子的探索引擎」，則透過趣味實驗激發孩子探索與學習熱情。

針對上班族族群，1月17日「坐久救我！上班族超實用復健術」，由專業物理治療師教導簡易伸展與修復運動，舒緩久坐造成的不適；1月18日「從年輕實用到老的居家運動鍛鍊」，由「東方巨龍健身教官」應充明教練分享無器材居家運動方法；1月31日「AI時間複利工作法」，則由知識型創作者阿杰學長分享善用AI提升學習與工作效率的實務技巧。

此外，1月6日至20日同步推出「用閱讀為自己加油！」臉書互動活動，邀請民眾設定新年閱讀目標；活動的詳情及報名方式，可至新北市立圖書館的官網查詢，或電（02）2909-1727泰山分館洽詢。

