閱讀小英雄齊聚新北總圖 協會開啟偏鄉閱讀新視野

為了縮短城鄉教育資源差距，培養偏鄉孩子的閱讀興趣，新北市中小學家長會長協會今天(30日)舉辦「新北市114年度偏鄉小校閱讀英雄活動」，邀請三峽區建安國小與大成國小，共25位閱讀表現優異的學生，一同前往新北市立圖書館總館展開一場「閱讀冒險之旅」。

活動透過館員導覽、系統查書闖關、故事分享與閱讀心得交流等多元設計，讓孩子在探索圖書館的過程中學會主動尋書、開口表達，新北市家長會長協會理事長游沛淇表示，贈書的活動對孩子來說沒有那麼新奇，但如果帶孩子去圖書館意義就很大，讓他們找到人生的第一本書，因此起心動念是來自於想要誘導孩子給自己人生的方向來閱讀書籍。

新北市圖總館館長吳佳珊表示，除了偏鄉孩子來到圖書館，老師還特別設計四個關卡，並以「閱讀有素養」、「書海小英雄」、「閱讀夢想站」等趣味關卡激發閱讀動能，像是如何利用館藏資源、認識總館圖書資源、學會查找書籍、學會如何借書等，讓偏鄉的孩子們能在半天內掌握圖書館使用方法。

大成國小四年級馮柏翔說，最好玩的是第三個關卡，要跟同學一起找到指定的書籍，能在這麼大的圖書館找到四本書已經很厲害了，這次活動後覺得對自己有很多幫助，除了有考試的教材，還有很多不一樣的藝術書籍，比學校的圖書館大很多，以後會常常去總管看書。另外，五年級劉昶樂學生說，最印象深刻的是最後的書海小英雄，考驗的是團隊合作，雖然成績不太理想，但是玩的是快樂的，這次獲得的是交到朋友、學到新知識，讓這次的出遊很有意義。

活動最後舉行「榮耀時刻」頒獎典禮，每位小朋友都獲頒「閱讀小英雄」獎狀與紀念品，為一天的豐富行程畫下溫馨句點。孩子們表示，這趟參訪讓他們學會如何善用圖書館資源，也更期待下一次的閱讀旅程。兩校校長也肯定這項活動不僅是獎勵愛閱讀的孩子，更希望讓偏鄉學童親身感受大型圖書館的多元資源，培養自主學習與閱讀自信。