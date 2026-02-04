閱讀平台 布可星球再進化

教育局四日宣布閱讀網路平台流程升級，學生們公開分享網路互動閱讀的實況。

（記者翁順利攝）

記者翁順利∕台南報導

台南市首創的閱讀理解平台「布可星球」再進化，台南市政府四日舉辦布可星球進化發表會，強調教師與書本同樣重要，市長黃偉哲與教育局長鄭新輝共同揭曉全新第六等級「永續共生的星球」，象徵閱讀學習從理解文本，進一步連結城市發展與永續議題，為台南閱讀教育立下重要里程碑。

黃偉哲表示，台南自二０一九年推動布可星球計畫，為全台唯一結合寓教於樂的閱讀平台，長期強化學生閱讀與語文理解能力，並在學習成就上獲得驗證，不管在ＡＩ科技、體育與藝術等領域都表現亮眼，市府將提升獎勵機制增加學習動機。

廣告 廣告

教育局長鄭新輝指出，布可星球以任務化設計與星球升級機制，讓學生清楚看見自身閱讀累積的歷程與成果，目前參與人數已超過十六萬人，累積閱讀能量突破三點二億次，每日平均上線人數逾三千五百人，顯示閱讀已逐漸成為學生的生活習慣。依據委託台師大研究結果，長期使用布可星球的學生在閱讀理解表現上有顯著成長，證實系統化推動閱讀能穩定厚植學力基礎。

布可星球此次進化至第六等級「永續共生的星球」，閱讀內容將對接聯合國永續發展目標，納入永續城市、海洋生態與陸地生態等主題，並搭配對應的閱讀文本與任務設計，引導學生在閱讀中思考科技發展與環境共存的課題。同時推出台灣黑熊、石虎與藍鯨等新角色，讓學生透過閱讀能量進行「復育」與「拯救」，將閱讀歷程轉化為具體行動想像。

布可星球「布可能量達人」在發表會中分享學習歷程，文元國小一年級學生魏立名表示，從一開始的緊張好奇，到隨著任務完成與角色升級建立閱讀信心，每次升級都像「破關」一樣充滿成就感；南區新興國小四年級學生劉家澄分享，透過持續參與閱讀任務，逐漸掌握抓重點與理解段落的方法，閱讀速度與理解力都有明顯進步。