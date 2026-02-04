閱讀平台「布可星球」再進化

南市長黃偉哲、教育局長鄭新輝揭曉閱讀理解平台布可星球全新第六等級。（記者李嘉祥攝）

臺南市首創的閱讀理解平台「布可星球」新年度再進化，市長黃偉哲、教育局長鄭新輝四日揭曉全新第六等級「永續共生的星球」，象徵閱讀學習從理解文本進一步連結城市發展與永續議題，為閱讀教育立下重要里程碑，教育局也邀「布可能量達人」分享學習歷程。

黃偉哲市長表示，市府自二零一九年起推動布可星球計畫，為全台唯一寓教於樂閱讀平台，藉此強化學生閱讀與語文理解能力，並在學習成就上獲得驗證，展現全方位學習成果；教師與書本同樣重要，盼第六等級上線後吸引更多學生投入閱讀，市府也將提升獎勵機制增加學習動機。

教育局長鄭新輝指出，布可星球以任務化設計與星球升級機制讓學生清楚自身閱讀累積歷程與成果，並依學生學習歷程滾動調整閱讀文本與平台功能，結合教師專業支持與相關閱讀活動，迄今參與人數逾十六萬人，累積閱讀能量突破三點二億，每日平均上線人數逾三千五百人；經委託台師大研究結果，長期使用布可星球學生閱讀理解顯著成長，證實系統化推動能厚植學力基礎。

鄭新輝局長進一步說明，第六等級「永續共生的星球」閱讀內容對接聯合國永續發展目標，納入永續城市、海洋生態與陸地生態，搭配對應的閱讀文本與任務設計，引導學生在閱讀中思考科技發展與環境共存課題。